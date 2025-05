Die Samsung 990 Pro zählt ganz klar zu den Top-SSDs mit 4 TB Speicher: ultraschnell, stabil im Dauerbetrieb – und problemlos einsetzbar in PC und PS5. Jetzt könnt ihr euch die M.2 NVMe SSD zum reichlich reduzierten Preis im Angebot schnappen!

Mit satten 4 Terabyte beliefert euch die Samsung 990 PRO Heatsink mit massig Speicherplatz und bietet dabei Top-Leistung. Perfekt also für alle, die die SSD in leistungsstarken Systemen wie einem neuen Gaming-PC oder der PS5 einsetzen wollen.

Samsung 990 PRO SSD mit Heatsink: Der Ladebalken-Killer ist jetzt mächtig reduziert!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mit bis zu 7.450 MB/s Lesegeschwindigkeit gehört die 990 PRO zu den schnellsten PCIe 4.0-SSDs auf dem Markt. Ob ultraflottes Booten, blitzschnelles Laden oder besonders datenlastige Projekte – dieses Teil bringt euer System auf ein ganz neues Level. Auch bei den Schreibraten von bis zu 6.900 MB/s merkt man, dass Samsung hier keine halben Sachen macht. Wer also große Games, 4K-Videos oder riesige Datenmengen regelmäßig jongliert, wird sich über die gnadenlose Geschwindigkeit freuen.

Ein weiteres Highlight: Der integrierte Kühlkörper sorgt dafür, dass die SSD auch unter Dauerbelastung cool bleibt – ganz ohne manuelles Nachrüsten. Und ja, der Heatsink passt auch in die PS5! Damit ist die 990 PRO nicht nur eine Top-Wahl für euren Gaming-PC oder Laptop, sondern auch das ideale Speicher-Upgrade für Sonys Konsole. Einfach reinschieben, loslegen – fertig.

Mit 4 Terabyte Speicher mehr als genug Platz für eure Spielebibliothek!

Viele NVMe-SSDs bieten 1 oder 2 TB, aber wer viele Games gleichzeitig installiert hat, große Mediadateien speichert oder Projekte mit riesigem Datenvolumen fährt, stößt schnell an Grenzen. Mit satten 4 Terabyte seid ihr auf der sicheren Seite – genug Platz für Dutzende AAA-Titel, massig Rohmaterial und Backups. Endlich keine Kompromisse und Kopfschmerzen mehr bei der Auswahl, was installiert bleibt und was runterfliegt.

Speicher: 4 Terabyte

4 Terabyte Lesegeschwindigkeit: 7.450 MB/s

7.450 MB/s Schreibgeschwindigkeit: 6.900 MB/s

6.900 MB/s Interface: PCIe 4.0 x4

PCIe 4.0 x4 Formfaktor: M.2

M.2 Kompatibel mit: PC & PlayStation 5

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!