Neue Anime-Verfilmung weckt Vorfreude bei Fans: „Endlich kommt der beste Auftragskiller ins echte Leben“

Anime-Verfilmungen haben einen schwierigen Ruf. Oftmals schaffen es die Adaptionen nicht, die Magie der Vorlage zu übertragen. Mittlerweile gibt es aber auch positive Beispiele und auch ein kommender Film stimmt die Fans mit einem kurzen Teaser bereits positiv.

Um welchen Film geht es? Am 29. April 2026 erscheint in Japan die Live-Action-Adaption zu Sakamoto Days. Der Manga hat 2025 bereits eine Anime-Adaption auf Netflix spendiert bekommen. In Sakamoto Days geht es um Taro Sakamoto. Einst war er ein legendärer Auftragskiller, doch nachdem er sich verliebt hatte, gründete er eine Familie und lebte als Ladenbesitzer ein einfaches Leben.

Doch sein Ruf eilt ihm voraus, und er wird regelmäßig von anderen Killern angegriffen. Obwohl er körperlich nicht mehr in Topform ist, hat er seine Fähigkeiten nicht verloren.

Trotz, dass Anime-Verfilmungen oftmals eher kritisch angenommen werden (One Piece ist eine der wenigen Ausnahmen), kommt der Teaser gut an.

Nicht zu realistisch, aber passend albern

Wie kommt der Teaser bei der Community an? Am 4. Februar veröffentlichte AnimeTV einen Teaser zur Verfilmung auf x.com. Innerhalb von 30 Sekunden sieht man bereits kurze Ausschnitte aus dem Alltag von Sakamoto, aber auch viele Action-Szenen. Obwohl einzelne Kommentare skeptisch sind, weil es sich um eine Anime-Verfilmung handelt, scheint der Teaser positiv aufgenommen zu werden.

So schreibt@_0_anime_0_ (Quelle: x.com), dass Live-Action-Verfilmungen Glücksspiel seien, der Trailer aber vielversprechend aussieht. Andere Nutzer wie @Laphrydae (Quelle: x.com) loben die Umsetzung der Charaktere. Für @AINumenor (Quelle: x.com) steht fest: Endlich kommt der beste Auftragskiller ins echte Leben.

Der Teaser zeigt: Man nimmt sich nicht ernst und das ist gut so

Was sagt MeinMMO-Filmredakteur Nikolas Hernes zum Teaser? Ich habe den Anime selbst nicht gesehen, aber als Fan japanischer Actionfilme hat mich der Teaser aufhorchen lassen. Ja, er sieht albern aus, aber genau das gehört in so eine Adaption für mich rein.

Im Teaser gefällt mir aber vor allem die Kamera, etwa wenn eine Kugel auf die Brille von Sakamoto zufliegt. Wenn die Kampfszenen trotz übertriebener Effekte überzeugen können, wird das ein solider Actionfilm werden, der nicht nur für Anime-Fans interessant ist.

Die Prämisse und die Kostüme zeigen schon jetzt, dass man wohl viel Spaß haben wird. Das basiert aber nur auf den ersten Szenen des Teasers, weshalb man trotzdem vorsichtig sein sollte.

Wann erscheint der Film in Deutschland? Der japanische Release ist am 29. April 2026, auf eine deutsche Version wird man wohl noch etwas warten müssen. Erfahrungsgemäß starten Anime-Verfilmungen bei uns meist auch nur limitiert in den Kinos oder direkt als DVD, Blu-ray oder im Stream.

