Eine einzige Szene in Jujutsu Kaisen überwältigt Fans, dabei unterhalten sich nur zwei Charaktere

AnimeCommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Eine einzige Szene in Jujutsu Kaisen überwältigt Fans, dabei unterhalten sich nur zwei Charaktere

Die 3. Staffel von Jujutsu Kaisen ist von wirklich unglaublichen Animationen geprägt. Doch ausgerechnet eine Szene, in der sich einfach nur 2 Charaktere unterhalten, wird zum Lieblingsmoment der Anime-Zuschauer.

Was ist das für eine Szene? Am Ende der fünften Folge aus Staffel 3 gibt es eine sehr lange, dialoglastige Szene. In dieser sprechen Protagonist Yuji Itadori und Kinji Hakary miteinander in einem dunklen Büro. Die beide sitzen an einem Tisch und trinken gemeinsam etwas. Es gibt hier keinerlei Action und auch gar keinen Kampf, sondern wirklich nur das Gespräch zwischen den beiden.

Doch genau dieses Gespräch wird gerade zum Highlight der Episode. Der besondere Moment bekommt so viel Lob, dass er von einigen Fans sogar als eine der besten Animationen überhaupt betitelt wird.

Jujutsu Kaisen Staffel 3 – Trailer zum kommenden Arc „The Culling Game“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Eine einzige Szene in Jujutsu Kaisen überwältigt Fans, dabei unterhalten sich nur zwei Charaktere Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Regisseur von Neon Genesis Evangelion will, dass ihr euch an Animes anpasst, nicht umgekehrt

Ruhige Szene verwendet besondere Technik

Was ist an der Szene so besonders? Bei dem Gespräch wird die sogenannte Rotoscoping-Technik verwendet. Dabei werden echte Menschen gefilmt, die die Szene spielen, und die Animateure zeichnen dann Bild für Bild über diese realen Aufnahmen.

Das führt zu extrem realistischen Bewegungen. Es reicht meist eine subtile Körpersprache aus, um die Gefühle und Emotionen der Personen auszudrücken. Anhand von Yujis Kleidung und dem Lichteinfall ist beispielsweise zu erkennen, dass die Kleidung lebendiger wirkt als in anderen Szenen. Das sorgt für eine extrem reale und dichte Atmosphäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Einem Beitrag des Episoden-Regisseurs zufolge soll er sogar selbst mit dem Regisseur von Staffel 3, Shota „Gosso“ Goshozono, den Part von Hakari und Yuji gespielt haben. Die Macher haben sich demnach also selbst gefilmt, um die perfekte Referenz für die Animateure zu liefern.

Allerdings ist die Technik in der Vergangenheit in Verruf geraten. Der Effekt passt nicht immer auf die Physik in Animes und wirkt deshalb für manche Zuschauer unheimlich oder wie ein Fremdkörper. 

Außerdem erinnern sich viele Fans nur ungerne an Aku no Hana aus dem Jahr 2013 zurück. Der Anime entschied sich dafür, komplett in Rotoscoping gezeichnet zu werden. Die Charaktere sahen dadurch aber nicht mehr Anime-mäßig aus, sondern hatten realistische Gesichtszüge, die viele Fans als hässlich und verstörend empfanden (siehe Reddit).

Wie kommt das Rotoscoping jetzt in Jujutsu Kaisen an? Die Regisseure haben mit der Technik einen Nerv bei den Fans getroffen, allerdings den richtigen. Auf Reddit häufen sich Kommentare, dass das eine der besten Szenen sei, die sie jemals im Animationsbereich gesehen hätten. Vor allem die perfekte Körpersprache hätte einige Zuschauer weggeblasen.

Mehr zum Thema Anime
Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 5 des Anime? Der Release im Überblick
von Jasmin Beverungen
Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 6? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick
von Jasmin Beverungen
Ein Anime wurde für seine Optik gefeiert, bekommt jetzt wunderschönes MMORPG im alten Europa
von Jasmin Beverungen

Wir dürfen gespannt sein, was die nächste Folge von Jujutsu Kaisen für uns bereithält. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst und Bescheid wisst, wann ihr auf dem Streaming-Dienst einschalten müsst, solltet ihr die folgende Seite von MeinMMO im Auge behalten: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 6? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Sentenced to Be a Hero Titel title

Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 5 des Anime? Der Release im Überblick

Jujutsu Kaisen Titel title

Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 6? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick

Lord of the Mysteries Titel title

Ein Anime wurde für seine Optik gefeiert, bekommt jetzt wunderschönes MMORPG im alten Europa

Sentenced To Be a Hero Titel title

Für viele wäre ein neuer Hype-Anime „endlich schaubar“, wenn der nervige Hauptcharakter tatsächlich weg wäre

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx