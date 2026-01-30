Eine einzige Szene in Jujutsu Kaisen überwältigt Fans, dabei unterhalten sich nur zwei Charaktere

Die 3. Staffel von Jujutsu Kaisen ist von wirklich unglaublichen Animationen geprägt. Doch ausgerechnet eine Szene, in der sich einfach nur 2 Charaktere unterhalten, wird zum Lieblingsmoment der Anime-Zuschauer.

Was ist das für eine Szene? Am Ende der fünften Folge aus Staffel 3 gibt es eine sehr lange, dialoglastige Szene. In dieser sprechen Protagonist Yuji Itadori und Kinji Hakary miteinander in einem dunklen Büro. Die beide sitzen an einem Tisch und trinken gemeinsam etwas. Es gibt hier keinerlei Action und auch gar keinen Kampf, sondern wirklich nur das Gespräch zwischen den beiden.

Doch genau dieses Gespräch wird gerade zum Highlight der Episode. Der besondere Moment bekommt so viel Lob, dass er von einigen Fans sogar als eine der besten Animationen überhaupt betitelt wird.

Ruhige Szene verwendet besondere Technik

Was ist an der Szene so besonders? Bei dem Gespräch wird die sogenannte Rotoscoping-Technik verwendet. Dabei werden echte Menschen gefilmt, die die Szene spielen, und die Animateure zeichnen dann Bild für Bild über diese realen Aufnahmen.

Das führt zu extrem realistischen Bewegungen. Es reicht meist eine subtile Körpersprache aus, um die Gefühle und Emotionen der Personen auszudrücken. Anhand von Yujis Kleidung und dem Lichteinfall ist beispielsweise zu erkennen, dass die Kleidung lebendiger wirkt als in anderen Szenen. Das sorgt für eine extrem reale und dichte Atmosphäre.

Einem Beitrag des Episoden-Regisseurs zufolge soll er sogar selbst mit dem Regisseur von Staffel 3, Shota „Gosso“ Goshozono, den Part von Hakari und Yuji gespielt haben. Die Macher haben sich demnach also selbst gefilmt, um die perfekte Referenz für die Animateure zu liefern.

Allerdings ist die Technik in der Vergangenheit in Verruf geraten. Der Effekt passt nicht immer auf die Physik in Animes und wirkt deshalb für manche Zuschauer unheimlich oder wie ein Fremdkörper.

Außerdem erinnern sich viele Fans nur ungerne an Aku no Hana aus dem Jahr 2013 zurück. Der Anime entschied sich dafür, komplett in Rotoscoping gezeichnet zu werden. Die Charaktere sahen dadurch aber nicht mehr Anime-mäßig aus, sondern hatten realistische Gesichtszüge, die viele Fans als hässlich und verstörend empfanden (siehe Reddit).

Wie kommt das Rotoscoping jetzt in Jujutsu Kaisen an? Die Regisseure haben mit der Technik einen Nerv bei den Fans getroffen, allerdings den richtigen. Auf Reddit häufen sich Kommentare, dass das eine der besten Szenen sei, die sie jemals im Animationsbereich gesehen hätten. Vor allem die perfekte Körpersprache hätte einige Zuschauer weggeblasen.

Wir dürfen gespannt sein, was die nächste Folge von Jujutsu Kaisen für uns bereithält.