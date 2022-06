Mann spendet 143.000 € gegen Hunger, lässt sich als Held feiern – Wird über Nacht zum Schurken

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Von Trahan gibt es zu der Sache noch kein Statement: Der will sich offenbar seine gute Laune und seine tolle Aktion nicht von so einer Nummer verderben lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitch-Streamerin zu Destiny 2 sagt: Ein Millionär war erst in sie verliebt, treibt sie jetzt in den Ruin

Dodds hatte sich bereits mit 50.000 $ an die Spitze der Top-Spender gesetzt, als Trahan an Tag 11 des Events meldete: „Der Top-Spender Paul Doss hat mich grade kontaktiert und gefragt, ob ich Zeit für ein Gespräche habe. Ich werde also gleich mit ihm reden.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat für Aufregung gesorgt? Bei dem Event gab es einige prominente Spenden: So hat MrBeast selbst 50.000 $ gespendet, um den Fortschritt von Trahan zu resetten, damit er wieder von seinem erhandelten Geld auf 1 Penny runterfällt.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Der YouTuber Ryan Trahan ist einer der aufstrebenden neuen Köpfe in den USA. Mit einem 30-tägigen Event will er eine wohltätige Organisation stützen: Doch sein fleißigster Spender erwies sich offenbar als Betrüger.

Insert

You are going to send email to