Im Februar erschienen 5 Gaming-Blockbuster auf Steam, doch im deutschen Twitch dominierte ein 12 Jahre altes Survival-Game

Die Entwickler haben dem neuen großen Update den Namen Dawn of the Hunt verpasst und zeigen im Teaser Speere als neue Waffen.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse

Path of Exile 2 präsentiert neuen Teaser zum großen Update Dawn of the Hunt

Interessant ist auch, dass sich die zwei größten Streamer des Monats, EliasN97 und Papaplatte, kaum bis gar nicht mit den angesagten Spielen befassten. EliasN97 war zwar für ein paar Stündchen in Rust unterwegs, war aber vor allem mit seinen eigenen Events beschäftigt. Papaplatte hingegen war maßgeblich daran beteiligt, ein Browsergame wiederzubeleben, für das sich nach der Pandemie in Deutschland eigentlich kaum noch jemand zu interessieren schien.

Im Februar starteten MontanaBlack und Zarbex einen gemeinsamen Server, auf dem sich dann bekannte Streamer wie Trymacs, Rumathra und Filow tummelten. Solche Projekte leben von der Interaktion zwischen den Streamern: Zuschauer können verfolgen, wie ein Influencer viel Arbeit in eine Base steckt, und dann sehen, wie sie in einem Raid zerlegt wird – Wutausbruch des Betroffenen inklusive.

Was lief stattdessen im deutschen Twitch? Im deutschen Raum – wie auch international – setzte man vor allem auf Bewährtes. Dauerbrenner wie League of Legends, GTA 5, Fortnite und natürlich Just Chatting sind ganz oben, was die gesehenen Stunden angeht.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

