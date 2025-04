Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten bekommt auf Steam neues Survival-Spiel mit Drachen

Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

Call of Duty zeigt, wie Verdanks bei der Rückkehr in Season 3 von Warzone aussieht

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Worum geht’s in RuneScape: Dragonwilds? Auf dem vergessenen Kontinent Ashenfall von RuneScape sind Drachen erwacht. Gestrandet in diesem ungezähmten Land, müsst ihr Ressourcen sammeln, einen Unterschlupf bauen und Waffen herstellen, um der wachsenden Bedrohung durch die riesigen Schuppenechsen zu widerstehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? Dass die Entwickler bei Jagex an einem Spinoff für die beliebte MMORPG-Franchise RuneScape arbeiten, ist bereits seit Oktober 2024 bekannt. Jetzt gab’s die erste Welle an Infos zum Spiel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to