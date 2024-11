Ein RTL2-Anime, in dem eine Diebin von ihrem Polizisten-Freund gejagt wird, bekommt mit neuem Remake endlich einen modernen Look

Das beliebte Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt eine „Game of the Year“-Edition auf Steam.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Trailer zur „Game of the Year“-Edition auf Steam

Erst kürzlich erhielt ein anderer RTL2-Anime eine Neuauflage. Ranma ½ erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich bei Kontakt mit kaltem Wasser in ein Mädchen verwandelt. Allerdings läuft der Anime nicht auf Disney+, sondern auf RTL2: Ein Remake eines RTL2-Animes erobert gerade Netflix, versetzt euch zurück in eure Kindheit

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

Housing in World of Warcraft – Alles Bekannte zu Release, Umfang und Features

Was wurde angekündigt? Auf X gab Disney+ zusammen mit dem Original-Mangaka Tsukasa Hojo bekannt, dass der Anime nach rund 40 Jahren eine Neuauflage erhält. Allerdings habe Hojo Angst davor, wie der Anime beim jungen Publikum ankommt. Er wisse aber, dass die Serie auch nach so vielen Jahren zahlreiche Fans habe.

Mit einem ersten Bild teasern die Macher der Serie an, wie der neue Look des Animes aussehen wird:

Bei dem Anime handelt es sich um das Remake einer Serie, die in den 90ern im Anime -Programm von RTL2 lief. Nun gab Disney+ bekannt, dass die Serie demnächst in einer Neuauflage auf dem Streamingdienst anläuft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to