Im neuen Rollenspiel eines Leads von Witcher 3 könnt ihr euch das ganze Spiel versauen, wenn ihr nicht auf euren Blutdurst aufpasst

Fans von Witcher 3 können sich nicht nur auf eine Fortsetzung freuen, sondern auch auf ein neues Spiel eines Lead Quest Designers des gefeierten Rollenspiels. Diesmal ist man aber ein Vampir in einer Open World. In einem Interview erklärt der ehemalige Lead, dass man sogar einen Schritt weiter gehen möchte als in Witcher 3.

Um welches Spiel geht es? The Blood of Dawnwalker ist ein Action-RPG mit einer Open World und einem düsteren Vampir-Setting. Für Fans von The Witcher 3 könnte es ein spannender Titel werden, denn mit Konrad Tomaszkiewicz ist der ehemalige Game Director von Witcher 3 mit seinem neuen Studio Rebel Wolves am Werke.

Er ist nicht der einzige ehemalige Mitarbeiter von CD Projekt Red. Sein Bruder, Mateusz Tomaszkiewicz, war bei Witcher 3 der Lead Quest Designer. In einem aktuellen Interview spricht er über die Freiheiten, die man ermöglichen möchte und verspricht bei einem Aspekt sogar noch weiter zu gehen als das beliebte Rollenspiel.

Ein Trailer zum Spiel findet ihr hier:

Das Spiel soll eine narrative Sandbox werden

Was sagt Mateusz Tomaszkiewicz über Blood of Dawnwalker? In einem Interview mit Games Radar sprach er über die vielen Möglichkeiten, die man bieten möchte. Er sagt, man wolle die Optionen der Entscheidungen maximieren. Dabei soll sich das nicht nur auf das Gameplay fokussieren, sondern auf das Storytelling. Dazu sagt er, dass es ihre Stärke sei.

Zwar gäbe es keine unendlichen Möglichkeiten , da man einen festen Charakter spielt, aber man möchte eine narrative Sandbox entwickeln, die Quests in verschiedene Richtungen und Twists lenken kann. Als Beispiel dazu sagt er, dass man dem Spieler erlaube, viele NPCs, darunter auch wirklich wichtige , zu töten.

Hierbei ist aber nicht klar, ob es nur auf die Story begrenzt ist oder ob man einfach nach Lust und Laune eine wichtige Figur der Geschichte erledigen kann.

Manchmal kann dies zu alternativen Ergebnissen führen oder sogar bestimmte Questlinien unterbrechen. Und das hängt natürlich mit unseren anderen Systemen zusammen […] Wenn man ein Dawnwalker ist, bedeutet das, dass man während der Nacht diesen Bluthunger hat, was dazu führen kann, dass diese NPCs sterben, wenn man nicht vorsichtig ist. Mateusz Tomaszkiewicz über Blood of Dawnwalker (Quelle: Games Radar)

Hierbei deutet er an, dass man durch die eigene Natur als Vampir wohl auch in schwierige Situationen kommen kann und dass man vielleicht Dinge tut, die man nach der Nacht bereut.

Wann soll The Blood of Dawnwalker erscheinen? Bisher gibt es keinen bekannten Releasetermin oder -zeitraum. Mit dem ersten Trailer kündigte man aber an, dass im Sommer 2025 der erste Gameplay-Reveal stattfinden wird. Auch auf The Witcher 4 müssen Fans noch etwas warten: Witcher 4 ist stolz darauf, wie man Monster neu definiert hat – „Ein verschlagener Bastard“