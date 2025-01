Entwickler von The Witcher verrät, welche Quest am schwierigsten war: „Verlor den Verstand und meinen Schlaf“

Der Videospiele-Entwickler Paweł Sasko erklärte, dass eine Mission aus The Witcher 3 für ihn die größte Herausforderung war, an der er je gearbeitet hat.

Um wen geht es? Paweł Sasko ist ein polnischer Spieldesigner und derzeit stellvertretender Direktor der Fortsetzung von Cyberpunk 2077, die unter dem Codenamen „Project Orion“ entwickelt wird. Informationen zum Sequel findet ihr bei den Kollegen von GamePro.

Sasko ist seit vielen Jahren bei dem Studio CD Projekt Red tätig und war zuvor der leitende Quest-Designer für The Witcher 3: Wild Hunt.

Mühe, die sich gelohnt hat

Um welche Quest geht es? Am 21. Januar 2025 postete ein Fan auf X, dass die Quest „Battle of Kaer Morhen“ aus The Witcher 3 seine absolute Lieblingsmission in der Hauptstory sei. Daraufhin meldete sich Paweł Sasko zu Wort und gab interessante Einblicke in die Entwicklung der Quest.

Er erklärte, dass sie die schwierigste war, die er je entworfen und umgesetzt hat. Insbesondere die technischen Herausforderungen hätten ihn an seine Grenzen gebracht und ihm viele schlaflose Nächte bereitet. „Ich verlor den Verstand und meinen Schlaf“, schrieb er auf X als Antwort auf den Fan-Post.

Was machte die Quest so herausfordernd? „Battle of Kaer Morhen“ ist eine der wichtigsten Quests in The Witcher 3. Geralt und seine Freunde verteidigen die Festung gegen die Wilde Jagd, um Ciri zu schützen.

Da die Mission zahlreiche verzweigte Handlungsstränge hat und die Entscheidungen der Spieler berücksichtigt, stellte sie eine große Herausforderung für die Entwickler dar und erforderte viele individuelle Lösungen. Jede Wahl beeinflusste den weiteren Verlauf der Geschichte, was eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Sonderfällen mit sich brachte.

Da das Zusammenfügen all dieser Elemente so schwierig war, freut Sasko sich aber umso mehr darüber, dass die Quest bei den Fans so gut ankommt.

The Witcher 3 ist ein Spiel, das auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer Überraschungen bereithält. Selbst erfahrene Spieler entdecken immer wieder neue Geheimnisse und versteckte Ecken: Ein Spieler entdeckt nach 9 Jahren einen Ort in The Witcher 3, den wohl nur wenige gesehen haben.