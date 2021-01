Rocket League bringt neuen Super-Bowl-Modus, in dem ihr den Ball „festhaltet“

Das sind die Regeln: Für den Modus Gridiron gibt es bestimmte Regeln, an die ihr euch halten sollt. Außerdem kehrt das NFL Fan Pack zurück in den Store.

Wann geht das los? Das Event zur Feier des NFL Super Bowl LV 2021 startet am Dienstag, den 2. Februar. Es ist dann nur knapp eine Woche aktiv und endet bereits am Montag, den 8. Februar.

Insert

You are going to send email to