Für wen lohnt es sich? Wenn ihr bunte Shooter wie Overwatch oder Fortnite mögt, seid ihr in Rocket Arena schon mal gut aufgehoben. Der kompetitive Faktor ist ein wichtiger Punkt, denn ihr spielt in verschiedenen Spielmodi wie Rocket Ball oder Deathmatch dauernd im PvP. Das kann dann auch schnell frustrierend sein, wenn man selbst noch die Champions kennenlernt und dann gegen viel bessere Gegner ran muss.

In den vergangenen 7 Tagen spielten auf Steam nur maximal 78 Leute gleichzeitig Rocket Arena (via SteamDB ).

MeinMMO durfte testen: Im Zuge von Find Your Next Game konnten wir Rocket Arena bereits testen. Das erfrischende Gameplay ohne Pay2Win, der einfache Einstieg und die verschiedenen bunten Spielmodi machten durch ihre Abwechslung und besondere Ziele im Test viel Spaß.

Dabei kämpft ihr nicht nur am Boden, sondern zudem in der Luft. Ihr müsst die Raketen beherrschen, gut zielen, Fallen stellen und stets taktisch vorgehen, um die Feinde auszuschalten.

Was ist Rocket Arena? Ihr zockt hier einen actionreichen 3v3-Shooter, bei dem Raketen im Fokus stehen. Ihr wählt einen von mehreren Helden, die alle über interessante und einzigartige Fähigkeiten verfügen, und tretet in bunter Optik zu dritt gegen ein feindliches Team an.

Was ist neu? Den bunten 3v3-Shooter Rocket Arena gibt’s für euch auf dem PC jetzt kostenlos, wenn ihr Mitglied von Amazon Prime Gaming seid. Wer also bisher noch nicht ins Spiel schnuppern wollte, weil ihm der Kaufpreis zu hoch war, der kann das jetzt über diese Methode kostenlos lösen.

