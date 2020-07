Electronic Arts startete den Multiplayer-Shooter Rocket Arena (PC, PS4, Xbox One) erst vor rund zwei Wochen. Jetzt zeigt sich etwa an den Steam-Spielerzahlen: Das Game ist ein Flop. Doch woran liegt das?

Was ist Rocket Arena? Bei Rocket Arena handelt es sich um einen actionreichen 3-versus-3-Shooter, bei dem Raketen eine große Rolle spielen. Ihr wählt einen von mehreren Helden, die alle über interessante Fähigkeiten verfügen, und tretet in bunter Optik zu dritt gegen ein feindliches Team an.

Dabei kämpft ihr nicht nur am Boden, sondern zudem in der Luft. Ihr müsst die Raketen beherrschen, gut zielen, Fallen stellen und stets taktisch vorgehen, um die Feinde auszuschalten.

In Rocket Arena spielt Fliegen und das Nutzen von Raketen eine wichtige Rolle.

Der Erfolg will sich nicht einstellen

Wie verlief der Start von Rocket Arena? Der Multiplayer-Shooter startete am 14. Juli auf dem PC über Origin und Steam. Doch die Zahlen auf Steam waren schon zum Launch nicht besonders hoch. Der Peak an gleichzeitig agierenden Spielern lag laut SteamDB bei nur 913.

Wie sehen die Zahlen jetzt aus? Inzwischen sind die Spielerzahlen sogar noch gesunken. Der Peak der vergangenen 24 Stunden lag nur noch bei 760 Spielern, zum Zeitpunkt, als diese News verfasst wurde, spielten 495 Spieler gleichzeitig.

Was unternimmt EA dagegen? Publisher Electronic Arts hat einen Sale über Origin gestartet. Dort könnt ihr euch Rocket Arena derzeit um 83% reduziert kaufen. Statt 29,99 Euro bezahlt ihr nur noch 4,99 Euro für die Standardversion.

Die Mythic-Edition mit Extra-Outfits und zusätzlichem Raketentreibstoff bekommt ihr aktuell für 9,99 Euro anstatt 39,99 Euro.

Über Steam könnt ihr euch Rocket Arena über das Wochenende gratis anschauen.

Rocket Arena sieht interessant an, den Spieler ist der Titel aber zu teuer.

Der Preis ist ein Problem

Warum floppt das Spiel? Es ist an den Bewertungen und Meinungen der Spieler deutlich zu erkennen, dass der Preis das Hauptproblem darstellt. 30 Euro sind manchen zu viel – vor allem, da es noch zusätzlich einen Battle Pass und Mikrotransaktionen gibt. Ähnliche Online-Shooter gibt es als Free2Play-Spiele.

Diesen Kritikpunkt merkte schon MeinMMO-Autor Patrick Freese in seinem Find-Your-Next-Game-Artikel zu Rocket Arena an:

Rocket Arena: Neuer, schneller 3v3-Shooter im „Smash Bros“-Style

Darüber hinaus gibt es einige Beschwerden darüber, dass die Entwickler die Ansicht zum Release von Ego- in Third-Person-Perspektive geändert haben.

SuperBigCat schreibt beispielsweise auf Steam: „Das Spiel macht schon Spaß, aber 30 Euro sind zu hoch für das, was geboten wird. Außerdem gibt es Mikrotransaktionen wie bei einem Mobile Game und einen Battle Pass zusätzlich. Ich mag die Idee des Gameplays aber das kann ich nicht unterstützen. Ich habe es zurückgegeben.“

Digiano meint: „Ich habe 40 Euro bezahlt und jetzt wollen sie, dass ich noch extra für den Battle Pass bezahle? Abgesehen davon ist es ein fantastisches Spiel, aber ich wünschte, sie wären nicht so gierig. Denn das könnte sie die Spieler kosten.“

StormtrooperAim erklärt: „Man wird über das Matchmaking mit Spieler zusammengeführt, die deutlich über dem eigenen Level liegen. Die Spiele sind stets über 100 ms, was es nahezu unmöglich macht, die Gegner zu treffen. Es gibt kein Balacing und nahezu keinen Content. Und ein Battle Pass bei einem Spiel, das 30 Euro kostet, ist einfach nur gierig.“

Wasabi Ice Cream findet das Spiel gar nicht so schlecht: „Das Spiel ist wirklich spaßig. Es gibt skillbasiert 3-gegen-3-Gefechte mit einzigartigen Mechaniken, die an Super Smash Bros. erinnern. Ich kann es aber niemandem übel nehmen, wenn er keine 30 Euro dafür bezahlen will, da es zusätzlich Mikrotransaktionen und einen Battle Pass gibt.“

Hattet ihr auch schon Gelegenheit, Rocket Arena anzutesten? Wie ist eure Meinung zum Spiel?

