Welche Features sind euch in einem Multiplayer-Shooter am wichtigsten?

Wie definiert ihr einen „guten Shooter“? Welche Aspekte des Spiels dürfen die Entwickler unter keinen Umständen vermasseln? Erzählt mal.

Multiplayer-Shooter gehören zu den beliebtesten und meistgespielten Genres im Gaming. Millionen von Zockern setzen sich abends an ihre Tastaturen oder nehmen Kontroller in die Hand und lassen in Online-Matches den Dampf ab, egal ob alleine oder im Team mit ihren Freunden.

Doch obwohl viele Shooter die gleichen Gameplay-Features nutzen, finden wir sie unterschiedlich gut. Sie unterscheiden sich in der Umsetzung dieser Elemente, die einen direkten Einfluss auf unser Spielerlebnis haben.

Multiplayer-Shooter kommen in allen Farben und Formen. Häufig vermischen sie sich mit anderen Genres wie zum Beispiel Survival.

Hier kommt unsere subjektive Wahrnehmung ins Spiel: Manche dieser Features haben bei uns eine wichtigere Stellung als andere, weil sie sich stärker auf unseren Spielspaß auswirken.

Während ein Feature für einen Spieler ausschlaggebend ist, ist es für einen anderen vielleicht eher zweitrangig.

Also haut raus: Was macht für euch einen guten Multiplayer-Shooter aus? Was sind die absolut wichtigsten Gameplay-Elemente, die die Entwickler nicht vermasseln dürfen?

Wie kann ich abstimmen? Eure Stimmen könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Da die Frage nach den wichtigsten Features keine einfache Antwort haben kann, habt ihr die Möglichkeit mehrfach abzustimmen. Ihr könnt in der Umfrage bis zu 7 Antwortmöglichkeiten auswählen.

Wenn ihr in der Liste ein wichtiges Gameplay-Feature vermisst, dann könnt ihr es in den Kommentaren posten und erklären, warum es für euch in einem Multiplayer-Shooter essenziell ist.

Die Umfrage endet am 10 Mai. Viel Spaß beim Abstimmen!

Was sind die wichtigsten Gameplay-Features für einen Multiplayer-Shooter? Starkes Gun-Play

Gute Single-Player Campaign

Große Waffenvielfalt

Vielfalt an Spiel-Modi

Passendes Setting

Gutes Map-Design

Integrierter Voice-Chat

Solider Netcode

Perspektive (First- / Third-Person)

TTK (kurz, lang)

Bewegungstempo (langsamer, dynamischer)

Charakter-Progress (z.B. in Form von Battle Passes)

Ranking mit Leader-Boards

Faires Match-Making

Gutes Anti-Cheat-System

Passendes Setting (Moderner Shooter, Sci-Fi)

Separater Battle-Royale-Modus

Viele Skins und individuelle Charakter-Anpassung

Gutes Sound-Design

Große Map-Vielfalt

Verschiedene Movement-Arten (Springen, Gleiten, Dash)

Gute Balance

Viele Fahrzeuge

Was anderes (Kommentar)