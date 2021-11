Bei der Ton- und Aufnahmequalität können mich sowohl das Roccat Torch als auch das Yeti Nano überzeugen. Beide Geräte haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Beim Torch klinge ich etwas gedrungener, dafür kommt das Gerät mit Hall deutlich besser zurecht als das Yeti Nano. Während die Nierencharakteristik bei beiden Geräten überzeugen kann, können mich beim Nano der Kugel-Modus und beim Torch der Whisper-Modus nicht zufriedenstellen.Das Yeti Nano kann mich im direkten Vergleich zum Torch vor allem in der Verarbeitung und in der Software überzeugen. Zumindest bei der Software sehe ich bei Roccat zumindest starkes Potential. Sollte es Roccat gelingen, in Zukunft eine gute Software mit ordentlichem Umfang und Funktionen zu liefern, dann könnte das Torch für mich ein echter Geheimtipp werden.Solltet ihr jedoch die Software zwingend brauchen, weil ihr euch mit Voreinstellungen nicht zufriedengeben könnt oder wollt, dann ist das Yeti Nano einfach die bessere Option.

Bei der Kaufentscheidung kommt es daher am Ende auch darauf an, was ihr von eurem Mikrofon erwartet. Wollt ihr gute Grundeinstellungen, ohne dass ihr viel einstellen müsst, dann ist das Roccat Torch die bessere Wahl. Hier könnt notwendige Einstellungen auch übers Gerät vornehmen. Das Roccat Torch ist ein gutes Mikrofon für Einsteiger im Bereich Podcast oder Streaming, die nicht viel Zeit mit Einstellungen verlieren wollen.

Beide Mikrofone bieten unterschiedliche Stärken und Schwächen, doch insgesamt gefällt uns das Yeti Nano besser. Ausschlaggebend hierfür ist am Ende vor allem die ausgereiftere Software beim Yeti Nano. Hier könnt ihr etliche Einstellungen vornehmen, während ihr euch beim Roccat Torch bisher darauf verlassen müsst, dass die Grundeinstellungen in Ordnung sind.

Im Test funktionieren beide Aufnahmemodi sehr gut, wir nutzen aber hauptsächlich die Nierencharakteristik. Die Aufnahmequalität ist hoch und es ist problemlos möglich, das Mikrofon 20 Zentimeter vom Kopf wegzustellen. Die Qualität leidet darunter nicht. Dafür hört man in der Aufnahme das Klicken beim Betätigen des Mute-Schalters. Auch ein leichter Hall ist in der Tonspur zu hören.

Das Roccat Torch ist jedoch störempfindlich. Der Standfuß mit den Bedienelementen nimmt etwa Vibrationen wahr und überträgt diese ins Mikrofon. Nehmt ihr Einstellungen am Mikrofon vor, können das eure Zuhörer wahrnehmen. Sitzt ihr in einem größeren Raum und steht das Mikrofon weiter weg, dann leidet ebenfalls die Klangqualität.

Die Aufnahmequalität stellt das wohl wichtigste Bewertungskriterium dar. Schließlich soll ein Mikrofon vor allem Aufnahmen in annehmbarer Qualität produzieren. In diesem Abschnitt wollen wir erklären, ob die Mikrofone die Erwartungen erfüllen können.

Die Platte mit den Bedienelementen und auch das Mikrofon selbst bestehen vollständig aus Kunststoff. Die Oberfläche der Platte wirkt durch ihren metallischen Look jedoch sehr wertig und erinnert an die Roccat Pyro, wo Roccat auf ein ähnliches Design setzt. Das Korpus des Mikrofons ist mit einem Metallgewinde auf dem Gehäuse montiert.

In diesem Abschnitt schauen wir uns die Verarbeitung der beiden Geräte an und vergleichen sie. Anschließend erklären wir euch, welches der beiden Geräte einen besseren Eindruck macht.

Solltet ihr das Mikrofon aufhängen wollen, dann müsst ihr das aufgehängte Torch erst mit der Schaltfläche verbinden und steckt diese wiederum an den PC an. Beim Yeti Nano entfällt dieser Schritt.

Das Yeti Nano sitzt in einer runden Halterung und ist dort montiert. Auf der Vorderseite befindet sich am Korpus des Mikrofons ein runder Schalter, mit welchem ihr die Lautstärke der angeschlossenen Kopfhörer umschalten und das Mikrofon stummschalten könnt. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer Schalter, mit dem ihr die Richtcharakteristika ändern könnt. Auf der Unterseite des Mikrofons könnt ihr übrigens noch ein Headset über den 3.5mm-Klinkeanschluss verbinden.

Auf Rückseite des Mikrofons könnt ihr übrigens noch ein Headset über den 3.5mm-Klinkeanschluss verbinden. Auf der Oberseite des Mikrofons befindet sich noch eine Quick-Mute-Funktion. Berührt ihr das Mikrofon an der Oberseite, dann stellt ihr das Mikrofon entweder stumm oder an.

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Design des Roccat Torch und des Yeti Nano. Wie sehen die Mikrofone aus und welche Funktionen sind am Mikrofon angebracht?

MeinMMO hat sich beide Geräte angesehen und vergleicht sie in einem umfangreichen Test miteinander. Im Fazit erklären wir euch, welches Mikrofon uns am Ende eher überzeugen konnte.

In eine ähnliche Richtung orientiert sich das Yeti Nano. Das Gerät orientiert sich mit 120 Euro leicht oberhalb der 100-Euro-Marke und spricht damit ebenfalls vor allem Einsteiger an. Mittlerweile bekommt ihr das Gerät für rund 90 Euro.

