Fazit & Bewertung

Roccat liefert mit der Kone Pro eine tolle ergonomische Alternative zur Burst Pro ab. Roccat setzt bewusst auf ein ergonomisches Rechtshänder-Design, während andere Hersteller, wie Razer oder Logitech, bei ihren leichten Mäusen ein beidhändiges Design verwenden.Die Maus liegt dank ihrer ergonomischen Form gut in der Hand und die Tasten sind schnell zu erreichen. Das Material fühlt sich wertig an und das Mausrad ist deutlich besser als das von der Burst Pro oder der Kone Pure Ultra. Im Vergleich zur Kone Pure Ultra ist die Kone Pro in fast allen Punkten verbessert worden.Die Titan-Switches konnten mich bereits bei der Burst Pro überzeugen und gefallen auch bei den "Kone Pro"-Modellen wieder. Sie fühlen sich direkt und präzise an, auch wenn das Geräusch nicht jedem gefallen wird. Der Geräuschpegel ist aber im Vergleich zur Burst Pro deutlich reduziert.Im Wireless-Bereich macht die Kone Pro ebenfalls eine gute Figur. Die Technik funktioniert einwandfrei und die Pro Air liegt super in der Hand. Die Viper Ultimate wirkt im Vergleich wertiger verarbeitet als die Pro Air, dafür liegt mir Roccats Maus besser in der Hand als etwa die Viper.Mir persönlich fehlt bei der Kone Pro eine DPI-Taste auf der Oberseite, die sowohl die Pure Ultra als auch die Burst Pro hatte. Denn möchte man in einem schnellen Gefecht die DPI wechseln, ist man chancenlos - außer man dreht die Maus im Gefecht um oder wechselt in die Software.Ebenfalls etwas enttäuschend ist die RGB-Beleuchtung, insbesondere dann, wenn man sich andere Roccat-Produkte ansieht. Die Burst Pro setzt auf RGB, die die Struktur betont, während Roccat bei der Kone AIMO Remastered die Beleuchtung zwar dezent, aber sehr gekonnt einsetzt.Bei der Kone Pro fällt die Beleuchtung kaum auf, da sie sich direkt unter den Tasten befindet. Hier hätte man also durchaus auch auf die Beleuchtung verzichten können, was für den Akku der Wireless-Maus ohnehin stromsparender ist.