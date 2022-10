Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Weitere Wireless-Mäuse: Ihr überlegt euch, eine kabellose Gaming-Maus für euer System zu kaufen? Dann schaut einmal in folgende Bestenliste. Hier findet ihr 7 Wireless-Gaming-Mäuse, die ihr aktuell kaufen könnt. In der Liste findet ihr auch mehrere Empfehlungen, je nachdem wie viel ihr ausgeben möchtet:

Auf der linken Seite befindet sich weiterhin eine Daumenablage und auf der Oberseite ein Button für DPI- oder Profilwechsel. Ein echtes Highlight könnte jedoch die Akkulaufzeit der Gaming-Maus werden. Denn Roccat verspricht, dass die Maus 800 Stunden durchhalten soll. Dafür werden im Inneren der Maus zwei Batterien platziert, was an die Razer Basilisk X Hyperspeed erinnert.

Was ist das für eine Gaming-Maus? Was direkt auffällt, ist das zurückhaltende Design. Denn Roccat verzichtet bei der Kone Air vollständig auf RGB-Beleuchtung, was im Vergleich zur bunten Kone XP, die wir testen konnten, doch überraschend ist. Die Maus gibt es entweder in Schwarz oder Weiß.

Insert

You are going to send email to