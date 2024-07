Nach Twilight entwickelte sich ein mittelmäßiger Teenie-Star zum begnadeten Superhelden

Twilight war ein Film-Phänomen. Viele Teenies haben sich gefragt, ob man lieber Edward oder Jacob haben will, andere lachten über die Qualität des Films, die bis heute berüchtigt ist. Doch Robert Pattinson, der Schauspieler von Edward, hat es geschafft, aus seiner Teenie-Rolle auszubrechen.

Die Karriere vor Twillight. Schon vor Twillight hat Robert Pattinson Erfahrung gesammelt. Seine ersten Filme erschienen 2004 und sind heute quasi vergessen. Vanity Fair – Jahrmarkt der Eitelkeit ist eine Buchverfilmung mit Reese Witherspoon und Die Nibelungen – Der Fluch des Drachen ist ein fürs Fernsehen produzierter Film.

Seinen ersten Bekanntheitsschub erreichte Pattinson in Harry Potter und der Feuerkelch, in dem er den Hufflepuff-Schüler Cedric Diggory verkörperte. Hier mauserte er sich zum Fan-Liebling, der aber nur in diesem Teil vorkam.

Zwischen 2005 und 2008 machte er recht unbekannte Filme, bis er mit Twillight – Biss zum Morgengrauen zum Tennie-Star wurde.

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Ein glitzernder Vampir

Robert Pattinson und Twillight. Twilight war richtig erfolgreich. Laut Box Office Mojo kostete der Film 37 Millionen Dollar (knapp 34 Millionen Euro) und spielte enorme 400 Millionen Dollar (knapp 367 Millionen Euro) ein. Dementsprechend erhielt die Reihe zwischen 2008 und 2012 fünf Filme.

Kritiker mochten die Filme aber gar nicht. Robert Pattinson wurde 5-mal für die Goldene Himbeere nominiert, davon 3-mal als schlechtester Schauspieler und 2-mal als schlechtestes Filmpaar mit Kristen Stewart.

Schaut man sich den ersten Film auf Rotten Tomatoes an, dann liegt der Kritiker-Score bei 49 Prozent. Die normalen Zuschauer hingegen können dem Film etwas abgewinnen, mit 73 Prozent. Im Vergleich der anderen Filme sieht das ähnlich aus.

New Moon hat 28 Prozent bei den Kritikern und 61 Prozent bei den Zuschauern

Eclipse hat 46 Prozent bei den Kritikern und 60 Prozent bei den Zuschauern

Breaking Dawn Part 1 hat 25 Prozent bei den Kritikern und 60 Prozent bei den Zuschauern

Breaking Dawn Part 2 hat 49 Prozent bei den Kritikern und 70 Prozent bei den Zuschauern

Hieran sieht man, dass wenigstens die Fans den Filmen etwas abgewinnen können. Robert Pattinson soll anders über die Filme gedacht haben, doch mittlerweile scheint die Zeit verflogen zu sein. In einem Interview sprach er über den Hass gegen die Reihe und sagte: Das ist so was von 2010. (via Business Insider)

Robert Pattinson als bleicher Vampir

Robert Pattinson als vielseitiges Talent

Wie ging es für Robert Pattinson weiter? Anstatt sich als Teenie-Star dem nächsten Franchise zu widmen, probierte er sich in vielen Filmen aus. Noch vor dem letzten Twilight-Teil spielte er in Cosmopolis von Body-Horror-Meister David Cronenberg mit. Die nächste Zusammenarbeit der beiden gab es 2014 in Maps to the Stars.

Seinen richtigen Kritikererfolg bekam er 2019 beim Film Der Leuchtturm an der Seite von Willem Dafoe. Der Film besticht mit seiner engen Atmosphäre und der Leistung beider Schauspieler. Mit The King konnte er 2019 auch einen Netflix-Deal ergattern und neben anderen großen Schauspielern wie Timothée Chalamet und Joel Edgerton mitspielen.

Die großen Blockbuster-Erfolge gelangen Robert Pattinson 2020 mit Tenet von Christopher Nolan und The Batman von Matt Reeves. Vor allem in seiner Hauptrolle als neuer Batman musste er in große Fußstapfen treten und das hat er auch souverän getan.

Insgesamt hat er abseits der Twilight-Reihe in 39 Filmen mitgespielt. Darunter sind auch Synchronrollen, wie für Der Junge und der Reiher, dem neuesten Ghibli-Film: Der neue Ghibli-Film ist ein rätselhaftes Meisterwerk, das kein Anime-Fan verpassen sollte

Robert Pattinson schaffte es, die Rolle des Edward Cullen abzuschütteln und sich als ernst zu nehmender Schauspieler bekannt zu machen. Vor allem seine Vielseitigkeit muss erwähnt werden. Tenet, Der Leuchtturm und The Batman zeigen dabei, wie unterschiedlich seine Filme sein können.

Was erwartet uns in Zukunft von Pattinson? Natürlich wird er auch in der Fortsetzung seines Batman-Films den bekannten Helden verkörpern. The Batman 2 soll 2026 erscheinen. Nächstes Jahr erwartet uns wieder ein ungewöhnlicher Film mit Mickey 17. Der Film stammt vom koreanischen Regisseur Bong Joon-ho und hat neben Pattinson noch Toni Collette und Mark Rufallo in seiner Hauptbesetzung. Mehr von Bong Joon-ho findet ihr in dieser Liste: Das sind die 7 besten koreanischen Filme aller Zeiten via IMDb