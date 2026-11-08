Neuer Hit auf Steam lässt fast 100.000 Spieler zeitgleich als Polizisten oder Verbrecher auf eine MMO-Sandbox los

Am 4. November 2026 ist ROB RUN auf Steam in den Early Access gestartet. Euch erwartet eine große Sandbox, in der Spieler als Polizisten oder Gangster aufeinandertreffen. Der Start gelingt, trotz durchwachsener Wertungen.

Was ist das für ein Spiel? ROB RUN ist eine riesige Multiplayer-Sandbox, die tausenden Spielern Platz bieten soll und die einen großen Fokus auf PvP legt. Spieler können dabei in die Rollen der Polizei oder Verbrecher schlüpfen. Ihr organisiert oder verhindert Raubüberfälle, erlangt die Kontrolle über ein Gebiet, jagt anderen Spielern ihren Loot ab, führt Bandenkriege aus oder versucht euch an diplomatischen Lösungen.

Eure eroberte Beute bringt ihr dann in eure Zuflucht, die sich sukzessive ausbauen lässt. Je größer eure Basis wird, desto größer soll aber auch die Gefahr sein, dass eure Rivalen zu Besuch kommen. Offenbar sind die Server dabei so ausgelegt, dass regelmäßige Neustarts zur Spielerfahrung gehören oder zumindest eine Option sind.

Video starten ROB RUN: Trailer zum Early-Access-Start auf Steam stimmt auf die MMO-Sandbox ein Autoplay

Überraschungserfolg, aber durchwachsene Wertungen

Wie gut startet ROB RUN? Uns ist die Steam-Premiere aufgefallen, weil laut steamdb.info in der vergangenen Nacht zeitweise 95.342 Spieler zeitgleich in dem Sandbox-MMO unterwegs waren. Und auch jetzt, am Sonntagmorgen (8:24 Uhr), kommt das Spiel auf über 67.000 Spieler. Dank Free2Play-Modell ist die Hürde aber auch recht klein, einfach mal den Download zu starten und reinzuspielen.

Leider spiegeln die Wertungen auf Steam den Starterfolg noch nicht positiv wider. Die bisher 250 Rezensionen fallen nur zu 46 Prozent positiv aus. Viele Spieler klagen über die schlechte Performance der Server (es gibt mehrfache Berichte über DDoS-Angriffe), Bugs sowie die mangelhafte Balance der Fraktionen – die Polizei soll aktuell klar im Vorteil sein.

Diverse Tester der Early-Access-Version loben aber auch das solide Gameplay-Fundament, das aus ihrer Sicht viel Spaß machen kann, wenn die Entwickler die aktuellen Baustellen beheben können. Habt ihr vielleicht auch schon reingezockt? Wenn ja, verratet uns gern eure Erfahrungen! Um eine andere Empfehlung geht es hier: Ein MMO war eine Woche an der Spitze des Steam Next Fests: Ich habe es getestet und im Endgame harten Grind entdeckt