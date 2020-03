Riot bannt Twitch-Streamer, der Rekord in LoL versucht: „Das ist rassistisch“

Der Twitch-Streamer Ashkan „TF Blade“ Homayouni will in League of Legends einen Rekord aufstellen und in jedem Land der Welt die Nummer 1 der Solo Queue werden. Sein aktueller Versuch in Korea scheitert. Ein Bann von Riot Korea erwischt ihn. Er hält das für Rassismus, doch ein koreanischer Streamer erklärt ihm, was er falsch gemacht hat.

Das ist der Plan von TF Blade: Der Twitch-Streamer reist in ein Land für mehrere Wochen, schlägt dort sein Lager auf und spielt intensiv die Ranked Solo Queue von LoL, bis er der beste in diesem Land ist und auf Rang 1 steht. Das ist für seine Twitch-Zuschauer äußerst unterhaltsam.

Sein Ziel, die Nummer 1 zu werden, hat er auf 4 Servern erreicht: auf beiden EU-Servern, in Nordamerika und auf LAS, in Südamerika. Doch Versuche, den Rekord weiter auszubauen, scheitern immer wieder an kulturellen Problemen und am Temperament des Streamers.

The collection so far respectively: NA, LAN, EUW and EUNE pic.twitter.com/hyYAhpWlBi — TF Blade (@tfblade) October 26, 2019

Nun reiste er – trotz Coronavirus – nach Südkorea und arbeitete dort an seinem Aufstieg an die Spitze. Die koreanische Solo-Queue gilt als die härteste von LoL weltweit. Wieder schauten ihm Zehntausende im Schnitt zu, während er seinen Aufstieg versuchte. In den letzten 30 Tagen war TF Blade der fünftgrößte Kanal auf Twitch überhaupt, mit 17.168 Zuschauern im Schnitt.

Der Top-Laner war vor etwa einem Monat nach Korea gereist und dort stark unterwegs. Zwischenzeitlich war er auf Rang 115 in Korea, da war das Ziel die Nummer Eins zu werden schon zum Greifen nahe.

TF Blade hat den 5. meistgesehenen Kanal in den letzten 30 Tagen: Die Leute wollen seinen Rekord sehen.

TF Blade eskaliert im LoL-Chat: War doch nicht schlimm

Das kostet ihn den Rekord: TF Blade ist in Korea aus LoL gebannt worden. Er hat in einem LoL-Match am 5. März die Nerven verloren und mehrere Seiten voll in den Chat-Log getippt und dabei den Jungler kritisiert.

TF Blade war als Toplaner Jax unterwegs, doch sein Jungler hat sich in den Augen von TFBlade falsch verhalten. Man sieht dann ein langes Chat-Log über 3 Seiten, das zeigt, dass TF Blade da maschinengewehrartig getippt haben muss.

Er fragt:

„Warum der Jungler denn so schlecht sein muss?“

ob er „dumm sei?“

sein Invade wäre „Hundescheiße“ gewesen

Für den Toplane-Char, Jax, ist TF Blade bekannt.

Als der LoL-Bann von Riot Korea später kam, konnte der Twitch-Streamer das nicht fassen. TF Blade glaubt, dass der Bann unberechtigt sei. Er hätte nichts Schlimmes zu dem Jungler gesagt.

Der Twitch-Streamer glaubt sogar, Riot hätte ihn auf dem Kieker und das sei schon rassistisch.

Kein Rassismus, sondern kulturelle Unterschiede

Wie sehen das andere? Der koreanische Twitch-Streamer Lee „Rush“ Yoon-jae hat sich dazu geäußert. Er glaubt aber, der Bann sei gerechtfertigt. In Korea hätte man andere Standards als in Nordamerika. Hier sei man sehr auf einen sauberen Chat bedacht.

Viele Koreaner hätten das erste Mal mit jemandem zu tun, der Englisch spricht, und sie werden mit solchen Schimpfworten zum ersten Mal konfrontiert, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen.

Auch die Accounts von Rito, mit denen TF Blade spielt, stehen unter besonderer Beobachtung.

TF Blade hat angekündigt, seinen Rekordversuch in Südkorea abzubrechen und nach Hause zu fliegen.

TF Blade, einer der großen Twitch-Streamer zu LoL.