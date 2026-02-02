Vater arbeitet allein an einem Sci-Fi-Game auf Steam, in dem ihr euch wie Boba Fett aus Star Wars fühlen sollt

NewsVideos
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Vater arbeitet allein an einem Sci-Fi-Game auf Steam, in dem ihr euch wie Boba Fett aus Star Wars fühlen sollt

Hofft ihr immer noch auf ein Spiel, in dem ihr euch wie Boba Fett oder Mando aus Star Wars fühlen könnt? Ein Sci-Fi-Game auf Steam verspricht genau das. Entwickelt wird das von einer einzelnen Person, noch dazu einem Familienvater.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel heißt Riftwalker und soll ein storygetriebenes Sci-Fi-Action-RPG werden. Entwickelt wird das von Ethan McKinnon, der laut LinkedIn-Profil  mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Spieleentwicklung mit sich bringt.

McKinnon ist der einzige Entwickler von Riftwalker. Einen Publisher hat er zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Artikel erscheint, ebenfalls nicht. Die Arbeit und die Finanzierung des Projekts übernimmt der Familienvater also selbst, wie er in einem Post auf X verrät.

Riftwalker: Neues Sci-Fi-Spiel auf Steam sieht aus wie ein Mix aus Star Wars und Dune
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Vater arbeitet allein an einem Sci-Fi-Game auf Steam, in dem ihr euch wie Boba Fett aus Star Wars fühlen sollt Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war Entwickler von Terraria zeigen ihr „letztes“ Update im Trailer Reigns: The Witcher lässt euch als Geralt swipen wie bei Tinder – aber statt Loser trefft ihr wichtige Entscheidungen 2026 kehrt auf Steam ein böses Märchen zurück und ihr müsst der Held werden Eldegarde: Neues „Mini-MMO“ eines WoW-Devs verlässt den Early Access auf Steam Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen Styx: Blades of Greed – Das Stealth-Game mit dem fiesen Goblin bekommt jetzt eine Demo auf Steam

Star Wars trifft auf Dune, trifft auf… Max Payne?

Worum geht es in dem Spiel? Riftwalker macht euch zu einem Kopfgeldjäger, der sich mit Knarren, Jetpack und einem schwebenden Sci-Fi-Motorrad auf die Jagd nach Zielen macht. Das erinnert schon stark an zwei der berühmtesten Kopfgeldjäger aus Star Wars wie Boba Fett und Din Djarin, besser bekannt als Der Mandalorianer oder kurz Mando.

Mit eurem Kopfgeldjäger bereist ihr sieben unterschiedliche Welten, eine davon zeigt der Entwickler bereits in den Trailern zum Spiel. Mit ihrer trockenen Wüstenlandschaft erinnert diese an den Planeten Tatooine aus Star Wars, aber auch die Wüstenwelt Arrakis aus Dune.

McKinnon beschreibt Riftwalker als einen Mix aus The Mandalorian, Dune und Max Payne – letzteres soll vor allem Inspiration für die Kämpfe und die düstere Hintergrundgeschichte liefern. Wie in der Spieletrilogie von Remedy Entertainment und Rockstar Games soll es in Riftwalker auch Bullet-Time-Action geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Twitter Inhalt

Augmentierungen und düstere Kräfte inklusive

Wo ist das jetzt ein RPG? Diesen Mix aus Star Wars, Dune und Max Payne paart Riftwalker mit RPG-Mechaniken. So sollt ihr euren Kopfgeldjäger mit kybernetischen Modulen verbessern und sogar mit permanenten Augmentierungen versehen dürfen, die euer Gameplay verändern.

Im Verlauf des Spiels zieht ihr auch neue Kräfte aus dem Void (zu Deutsch so viel wie Leere). Diese sollen euch jedoch einen Teil eurer Menschlichkeit kosten. Was das genau bedeutet, ist noch nicht so ganz klar. Es klingt aber ganz so, als würde der Void eine größere Rolle spielen.

Auf Steam gibt es bereits eine Shop-Seite zu Riftwalker. Dort könnt ihr dem Spiel folgen oder es auf eure Wunschliste packen, falls ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Wer will, kann den Entwickler zudem über Patreon unterstützen.

Mehr zum Thema
Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation
von Cedric Holmeier
Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war
von Johanna
Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich
von Johanna

Boba Fett und der Mandalorianer sind zwar die zwei bekanntesten Kopfgeldjäger im Universum von Star Wars, aber bei weitem nicht die einzigen. Wie kommen sie also gegen die Konkurrenz an? MeinMMO hat sie im Power-Ranking gegeneinander antreten lassen: Die 10 gefährlichsten Kopfgeldjäger aus Star Wars im Power-Ranking

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Epitome MMORPG Spielcharakter Titelbild

Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation

Nioh 3 stellt sich im Trailer vor

Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich

Die Figur Una aus Highguard vor einem ingame-Hintergrund

Trotz Bruchlandung auf Steam geben die Entwickler von Highguard nicht auf – Tun etwas, von dem selbst große Studios noch lernen können

Offizielles Artwork zu Darkhaven

Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx