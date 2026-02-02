Vater arbeitet allein an einem Sci-Fi-Game auf Steam, in dem ihr euch wie Boba Fett aus Star Wars fühlen sollt

Hofft ihr immer noch auf ein Spiel, in dem ihr euch wie Boba Fett oder Mando aus Star Wars fühlen könnt? Ein Sci-Fi-Game auf Steam verspricht genau das. Entwickelt wird das von einer einzelnen Person, noch dazu einem Familienvater.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel heißt Riftwalker und soll ein storygetriebenes Sci-Fi-Action-RPG werden. Entwickelt wird das von Ethan McKinnon, der laut LinkedIn-Profil mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Spieleentwicklung mit sich bringt.

McKinnon ist der einzige Entwickler von Riftwalker. Einen Publisher hat er zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Artikel erscheint, ebenfalls nicht. Die Arbeit und die Finanzierung des Projekts übernimmt der Familienvater also selbst, wie er in einem Post auf X verrät.

Star Wars trifft auf Dune, trifft auf… Max Payne?

Worum geht es in dem Spiel? Riftwalker macht euch zu einem Kopfgeldjäger, der sich mit Knarren, Jetpack und einem schwebenden Sci-Fi-Motorrad auf die Jagd nach Zielen macht. Das erinnert schon stark an zwei der berühmtesten Kopfgeldjäger aus Star Wars wie Boba Fett und Din Djarin, besser bekannt als Der Mandalorianer oder kurz Mando .

Mit eurem Kopfgeldjäger bereist ihr sieben unterschiedliche Welten, eine davon zeigt der Entwickler bereits in den Trailern zum Spiel. Mit ihrer trockenen Wüstenlandschaft erinnert diese an den Planeten Tatooine aus Star Wars, aber auch die Wüstenwelt Arrakis aus Dune.

McKinnon beschreibt Riftwalker als einen Mix aus The Mandalorian, Dune und Max Payne – letzteres soll vor allem Inspiration für die Kämpfe und die düstere Hintergrundgeschichte liefern. Wie in der Spieletrilogie von Remedy Entertainment und Rockstar Games soll es in Riftwalker auch Bullet-Time-Action geben.

Augmentierungen und düstere Kräfte inklusive

Wo ist das jetzt ein RPG? Diesen Mix aus Star Wars, Dune und Max Payne paart Riftwalker mit RPG-Mechaniken. So sollt ihr euren Kopfgeldjäger mit kybernetischen Modulen verbessern und sogar mit permanenten Augmentierungen versehen dürfen, die euer Gameplay verändern.

Im Verlauf des Spiels zieht ihr auch neue Kräfte aus dem Void (zu Deutsch so viel wie Leere ). Diese sollen euch jedoch einen Teil eurer Menschlichkeit kosten. Was das genau bedeutet, ist noch nicht so ganz klar. Es klingt aber ganz so, als würde der Void eine größere Rolle spielen.

Auf Steam gibt es bereits eine Shop-Seite zu Riftwalker. Dort könnt ihr dem Spiel folgen oder es auf eure Wunschliste packen, falls ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Wer will, kann den Entwickler zudem über Patreon unterstützen.

