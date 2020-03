Resident Evil als MMO gibt es zwar nicht, aber das Free2Play Horror-Survival-Game Dead Frontier 2 bietet mit seiner neuen Open World eine Alternative.

Am 9. März bekam das Free2Play Horror MMO Dead Frontier 2 eins von der Community lang ersehntes Feature spendiert: Eine Open World. Damit bietet es auch Resident-Evil-Fans, die schon immer mal ein Zombie-MMO ausprobieren wollten, eine coole Alternative.

Was ist Dead Frontier 2?

Dead Frontier 2 ist ein Free2Play-Survival-Horror-MMO vom Indie Entwicklerteam Creaky Corpse. Im September 2018 als Early-Access-Titel auf Steam gestartet, hat es am 15. Juli 2019 seinen Release gefeiert und erfreut sich auf Steam einer Bewertung von 70%. Für das Survival-Genre eine gute Wertung.

Das sind die Kern-Features des Spiels:

Old-School-Survival-Horror in einer düsteren, von Zombies verseuchten Open-World

Jedes Gebäude lässt sich betreten, sucht dort nach knappen Ressourcen, Ausrüstung und Munition

Verstreute NPCs bieten Missionen an

Ihr könnt einen eigenen Charakter erstellen und ihn individuell mit Skills anpassen

Große PVP-Zonen sorgen für Nervenkitzel

Zockt alleine oder mit Freunden

Free2Play mit einem Ingame-Shop für kosmetische Items

Riskiert einen Blick in die neue Open World

Mit dem Update vom 9. März 2020 haben die Entwickler eine Open-World hinzugefügt. Anstatt in engen Gassen unterwegs zu sein, gibt es jetzt eine finstere Stadt zum Erkunden.

Das bietet die Open World:

Weitläufige Stadt mit engen Gassen, Friedhöfen und kleinen Parks

Alle Gebäude können betreten werden

Sichere Außenposten auf der Karte verstreut, die alle 3 Stunden attackiert werden

Große PVP Zone in der Mitte

Darum erinnert es an Resident Evil:

Das Grafik-Design ähnelt dem von Resident Evil 4 und ein Gefühl von Nostalgie erfüllt das Spiel

Die große, von Zombies überrannte Stadt wirkt wie Racoon City, nur mit weiteren Überlebenden in ihr

Die langsamen Zombies sind wie im Resident Evil 2 Remake härter zu besiegen, stellen alleine aber keine Gefahr dar

Die wenigen Ressourcen müssen wie in einem Old-School-Survival-Horror wohlüberlegt eingesetzt werden

Die Community feiert die Open World, Dead Frontier 2 hat aber noch Probleme

Das sagt die Community: Die Community von Dead Frontier 2 feiert die neue Open World des Horror MMOs. So schreibt reddit-User Pavl___: „Super Job mit der Open World. Ein guter Start für das, was ich mir von einer Open World erhoffe.“ reddit-User AloranSama drückt seine Freude ebenfalls lautstark aus: „Erste 30 Minuten des Spiels: Erstaunlich! Hervorragend!!“

Das wird kritisiert: Auch wenn der Großteil der Spieler glücklich ist, gibt es Kritik am Spiel und dem Update. So sollen etwa die Missionen nur zufällig von den NPCs angeboten werden, und das Aufleveln des Charakters ist sehr langwierig und mit viel Grind verbunden. Dead Frontier 2 soll dabei vor allem schnell eintönig werden.

Die Entwickler arbeiten weiterhin am Spiel und bringen regelmäßig kleine Patches online. Das Team besteht nur aus einer Handvoll Leuten und große Content-Updates brauchen Zeit. Das spiegelt sich auch in den Spielerzahlen wider. So wurde der Peak von über 10.000 Spielern zum Early-Access-Start nie wieder erreicht und aktuell tummeln sich bis zu 1.000 Spieler auf den Servern herum.

Habt ihr bereits Dead Frontier 2 gezockt oder habt da Lust drauf?