Ein neues Horror-Koop-Spiel auf Steam erinnert an Phasmophobia, aber verspricht einen Twist, der eure Geisterjagd zu einer emotionalen Angelegenheit macht.

Was ist das für ein Spiel? Remnant Records ist ein neues Horror-Koop-Spiel, welches am 23. Januar 2024 auf Steam erschienen ist und zum aktuellen Zeitpunkt schon 87 % positive Bewertungen hat.

Schon optisch erinnert das Spiel an Phasmophobia und reiht sich auch mit seinem Gameplay in die beliebten Horror-Koop-Spiele, wie Devour, Demonologist oder Pacify ein. Allerdings verspricht euch Remnant Records dabei nicht nur einen neuen Twist, sondern zeigt auch schon im Trailer, dass es definitiv nichts für schwache Nerven ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Remnant Records macht euch zu Geisterjägern

Was euch als Geisterjäger erwartet? Im ersten Moment sieht das Spiel nicht nur aus wie Phasmophobia, sondern hört sich von der Grundidee auch ziemlich ähnlich an.

Gemeinsam, mit bis zu drei anderen Spielern, werdet ihr als Geisterjäger engagiert, um in einem „Spukhaus“ zu ermitteln. In diesem Fall geht es aber nicht nur darum, den Geist zu identifizieren, sondern ebenfalls ihn zu exorzieren.

Eure erste Aufgabe dafür wird es sein, den Geist, seinen Tod und sein Leben zu verstehen. Nur dann, wird der Exorzismus funktionieren. Ihr sucht als nach Beweisen, die aus dem Leben des Geistes zurückgelassen wurden. Tagebücher, Zeitungen oder andere ungewöhnliche Dinge geben euch Auskunft über das Leben der Verstorbenen.

Gerade dieser Twist scheint viele Spieler zu begeistern. So schreibt unter anderem „Aubs“ in einer Rezension auf Steam, dass Remnant Records, die Geister vermenschlicht, da man sich intensiv mit dem Leben befassen muss. So wird die Geisterjagd definitiv zu einer emotionaleren Aufgabe.

Auch in der Charakterauswahl habt ihr in diesem Spiel eine bessere Möglichkeit, den Charakter eurem individuellen Spielstil anzupassen, was bei den Spielern ebenfalls gut ankommt.

Anstatt nur zwischen ein paar Charaktermodellen zu wählen, müsst ihr euch hier auch noch für eine von vier Rollen in der Gruppe entscheiden. So könnt ihr zum Beispiel den Muskelprotzen spielen, der dann versperrte Türen eintreten kann oder ein Medium, das eine enge Beziehung zu den Toten hat.

Um das Spiel noch weiter auf euch selbst abzustimmen, könnt ihr euren Charakter gestalten, den Schwierigkeitsgrad für Geister und Rätsel separat einstellen, neue Kenntnisse erwerben und nach jeder Mission eure Strategien festhalten, um im nächsten Auftrag besser überleben zu können.

Im Koop-Modus sollen die sechs verschiedenen Geister dazu noch besondere Fähigkeiten besitzen, die sie nicht zeigen, wenn ihr im Singleplayer spielt.

Welche Spiele dieses Jahr noch auf Steam erscheinen sollen, findet ihr hier: 8 der 10 meistgewünschten Spiele auf Steam sollen 2024 erscheinen – Welches wollt ihr zocken?