Neues Horrorspiel auf Steam macht euch zum nächtlichen Zoowärter – „Lässt sogar Jurassic Park wie einen Streichelzoo aussehen“

In einem neuen Horrorspiel auf Steam geht ihr euren nächtlichen Aufgaben als Zoowärter nach, bis eure freundlichen Tiere zu eurem größten Albtraum werden.

Was ist das für ein Spiel? Zoochosis ist ein neuer Bodycam-Horror-Simulator, welcher im zweiten Quartal 2024 auf Steam erscheinen soll. Er lässt euch erleben, wie gruselig die Arbeit als Zoowärter bei Nacht sein kann.

Dabei soll das Gameplay eine Mischung aus Body-Horror und Zoo Management darstellen. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen also den Verlauf und Ausgang des Spiels.

Wie gruselig sonst nicht-gruselige Dinge nur durch ein paar Spinnenbeine werden können, zeigte auch dieser Horror-Hit aus dem Jahr 2022:

Sogar Jurassic Park macht Spielern jetzt weniger Angst

Was zeigt der Trailer? Der Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von IGN zeigt, was euch in dem neuen Horrorspiel erwarten wird.

Als Zoowärter geht ihr eueren typischen Aufgaben nach, die ihr so in der Nacht erledigen müsst: die Tiere füttern, nach dem Rechten sehen, Gehege kontrollieren und so weiter. Dass dann aber nicht alles so läuft, wie ihr es von eurer Arbeit gewohnt seid, macht der Trailer recht schnell deutlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So beginnt der Trailer mit einer schönen Szene, in welcher ihr eine Giraffe streichelt. Kurz darauf seht ihr durch eure Wärmebildkamera, wie diese Giraffe sich übergibt und letztlich in eine gruselige Kreatur, mit noch längerem Hals und Spinnenbeinen, verwandelt.

Mutig folgt der Spieler im Trailer der Giraffe, nur um kurz darauf von ihr angegriffen zu werden. Der Spieler scheint danach in einer Art Labor wieder aufzuwachen und ab jetzt eine neue Aufgabe zu haben. Diese ist es herauszufinden, was die Tiere krank macht und wie man ihnen helfen kann, bevor immer mehr Tiere dem Parasiten zum Opfer fallen und ihr die Nacht eventuell nicht lebend übersteht.

Im Spiel erwarten euch aber nicht nur ein paar gruselige Tiergestalten, sondern ziemlich viel, was das Herz eines Grusel-Fans begeistern könnte. Man sieht blutige Leichensäcke, verlassene Tiergehege und Räume, hört seltsame Geräusche und hat das Gefühl, ständig beobachtet zu werden.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren unter dem Trailer zeigen vor allem, wie begeistert die Spieler sind und, dass die Entwickler mit dem Konzept wohl ein Thema getroffen haben, dass viele Spieler neugierig macht.

So schreibt User Ghostlierest, dass Zoochosis sogar Jurassic Park wie einen Streichelzoo aussehen lässt. Und dass die Entwickler hier ziemlich Albtraum-Material geschaffen haben, empfinden auch andere Spieler so:

lamolevi9357 schreibt: „Als Australier bin ich glücklich, dass die wunderschönen Tiere, die wir hier drüben haben, endlich durch dieses Spiel gezeigt werden“

MR_Edits03 schreibt: „Ich fühle sehr starke ‘John Carpenter’s Ding’ – Vibes von diesem Parasiten … angsteinflößend und schön zur gleichen Zeit“

johndelanie3649 schreibt: „Hey, diese Spinnen-Giraffe ist legitim eins der beunruhigendsten Dinge, die ich je gesehen habe, sehr gut gemacht“

harry_v_g7450 schreibt: „Als Zoowärter selbst kann ich sagen, das ist 100 % nachvollziehbar“

Wenn ihr auf Horror steht, aber euch dabei lieber an Filme halten wollt, dann schaut hier vorbei: 5 Horrorfilme, auf die man sich 2024 freuen kann