Fast 120.000 Spieler zocken auf Steam einen Beta-Test, in dem ihr Rocket League mit Füßen statt Autos spielt

Im Sommer erscheint mit Rematch ein Fußballspiel, das an Rocket League erinnert und nicht den strengen Regeln der beliebten Sportart folgt.

Was ist das für ein Spiel? Das Entwicklerstudio Slocap hat einen Beta-Test für das kommende Sportspiel „Rematch“ gestartet, an dem Spieler auf Steam teilnehmen können.

Rematch (PC, PS, Xbox) ist ein Multiplayer-Spiel, in dem 2 Teams bestehend aus 5 Spielern gegeneinander in einem Fußball-Match antreten.

Der Charakter des Spiels erinnert dabei aber viel stärker an Games wie Rocket League oder Roller Champions als an Fußballsimulationen wie EA FC (ehemals FIFA) oder eFootball (ehemals Pro Evolution Soccer).

Einen richtigen Schiedsrichter, der nach strengen Regeln pfeift, gibt es in Rematch nicht. Ihr könnt eure Gegner mit Anlauf weggrätschen, ohne sie zu verletzen.

Der spielerische Kern ist das kunstvolle Spielen sowie Teamplay. Ihr könnt eure Gegner mit eindrucksvollen Tricks stehen lassen und mit Kunstschüssen die Führung erzielen, aber wer nur Alleingänge startet, wird keinen Erfolg haben. Außerdem sollte stets jemand die Defensive im Blick haben – der letzte Mann nimmt dabei die Rolle des Torwarts ein.

Tausende Spieler wollen digitalen Fußball ohne nervigen Schiedsrichter zocken

So läuft die Beta: Der geschlossene Beta-Test von Rematch ist am Freitag, dem 18. April 2025, gestartet und konnte seither zahlreiche interessierte Spieler anlocken. Schon wenige Stunden nach dem Start der Beta verzeichnete das Spiel 118.739 zeitgleich aktive Spieler auf Steam (via SteamDB).

Das sind mehr Spieler als der derzeit neuste Ableger von Electronic Arts „EA Sports FC 25“ in der Spitze auf Steam anlocken konnte (vis SteamDB). Bedenkt aber, dass das nur die Steam-Spielerzahlen sind – EA FC wird vor allem auf Konsolen wie der PS5 gespielt und ist obendrein auch in der hauseigenen EA App am PC verfügbar.

Ein Kritikpunkt der Beta ist derzeit die Server-Verbindung. Manche Spieler haben Verbindungsprobleme und einen hohen Ping (via Reddit).

Die größte Diskussion rund um das Spiel ist aktuell der Preis. Rematch wird zum Release am 19. Juni 2025 rund 25 € kosten. Einige Spieler erwarten jedoch, dass es ein Free-to-play-Titel wird. Bereits jetzt gibt es aber Stimmen auf Reddit, die sagen, es ist grundsätzlich ein gutes Spiel, das Spaß macht und den Preis rechtfertigt.

Wie gut Rematch zu Release ankommen wird und ob es trotz des Preises Spieler anlocken kann, wird sich dann im Sommer zeigen. Das Entwicklerstudio Sloclap hat sich mit ihrem derzeit noch jüngsten Spiel „Sifu“ allerdings das Vertrauen vieler Spieler gesichert. Auf Steam kommt Sifu auf über 92 % positive Reviews, obwohl es als recht schwierig gilt und manchen Spieler verzweifeln lässt: Gamer spielt seit 30 Jahren, aber bei einem Spiel sagt er: „Ich hatte Schwierigkeiten, durchs Tutorial zu kommen“