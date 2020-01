Mit dem neusten Update in Guild Wars 2 wurde ein neuer Reittier-Skin eingefügt. Dieser ist jedoch eine Mischung aus vielen Tieren und sorgt deshalb für viel Spott aus der Community.

Was ist das für ein Reittier? Mit der neuen Episode „Schatten im Eis“ hat das Greifen-Reittier einen neuen Skin bekommen. Er trägt den Namen „Heiliger Pegasus“-Greif.

Schon der Name deutet bereits Probleme in der Identität an, da der Pegasus in der Mythologie ein geflügeltes Pferd und kein Greif war. Um die Sache aber noch komplizierter zu machen, hat der Pegasus-Greif ein Horn bekommen.

In der Gesamtheit sieht das Reittier damit recht skurril aus und zieht entsprechend viele Lacher und auch Memes nach sich.

Dabei ist der Skin wie gewohnt nicht sonderlich günstig: Wer sich den überarbeiteten Greifen kaufen möchte, muss 2.000 Edelsteine oder umgerechnet 25 Euro dafür zahlen.

„Was zur Hölle ist das?“

Wie reagieren die Spieler? Bei den Reaktionen der Spieler ist so ziemlich alles dabei, was man sich nur erhoffen kann:

Manche Spieler reagieren darauf mit ironischen Memes

Andere führen ernsthafte Debatten darüber, um was für ein Tier es sich handelt

Manche reagieren ungläubig und halten das Tier für einen vorgezogenen Aprilscherz

Wieder andere bringen verbesserte Versionen des Skins heraus

Am meisten kommentiert wurde der Thread mit dem Namen „What the fuck is this?“ aus dem auch einige köstliche Reaktionen stammen:

JobroniBoni: „Lieber Gott, erlöse diese Kreatur von ihrem Elend.“

Nepentheia: „Ich glaube daran: Es ist ein Trollicorn. ArenaNet trollt uns. Sie müssen uns trollen, denn jede andere Erklärung wäre einfach schrecklich und herzzerreißend“

Nicebrood: „Oh mein Gott, ich war so gehyped, bis ich es gesehen habe. Killt it with fire!“

Doch auch ansonsten findet man im reddit etliche Threads und Memes rund um das neue Reittier.

„Charlie, we gave you Wings“-Meme (Quelle: reddit)

Warum sieht das Reittier so komisch aus? Die Reittiere wurden mit der Erweiterung Path of Fire eingeführt. Für jedes Reittier wurde ein eigenes Skelett erstellt. Für die Skins hingegen wird immer der gleiche Aufbau des Reittiers genutzt, für den der Skin erstellt wird.

Dies ist auch beim Heilligen Pegasus der Fall: Er ist grundsätzlich ein Greif, was seine Optik schon einschränkt und die Beine so kurz hält.

ArenaNet hat sich jedoch mit den Vorderfüßen des Greifen und dem Horn auf der Stirn keinen Gefallen getan. Das sorgt für die noch schrägere Optik und für noch größeren Spott in der Community.

Doch die Entwickler machen nicht alles falsch. Die aktuelle Episode kommt besser an als die vorherige. Auch beim Neujahrsfest wurde rechtzeitig eingegriffen: