Spieler verkauft Domain passend zu GTA 6 für 2.000 Dollar, ist sich sicher, Rockstar steckt dahinter

Spieler verkauft Domain passend zu GTA 6 für 2.000 Dollar, ist sich sicher, Rockstar steckt dahinter

Ein Reddit-User behauptet, er habe eine Domain für 2.000 Dollar verkauft und das angeblich an Rockstar Games. Er vermutet, es habe etwas mit GTA 6 zu tun.

Wie soll der Reddit-User Geld gemacht haben? In einem Reddit-Post behauptet der User rainyaltaccount, er habe Geld mit einer Domain gemacht. Im Mai 2025 soll rainyaltaccount die Domain visitgloriana.com gekauft haben. Auf die Idee kam er, weil er in dem Trailer zu GTA 6 auf den Kennzeichen der Autos „State of Gloriana“ gelesen habe. Die Domain erwarb rainyaltaccount angeblich und ließ sie auf rockstargames.com umleiten, laut eigener Aussage „aus Spaß“ und „weil er Leute trollen wollte“.

rainyaltaccount meint weiter, er habe beobachtet, wie einige Leute wegen der Umleitung sogar in Panik gerieten und dahinter etwas Größeres in Bezug auf GTA 6 vermuteten. Auch wenn es offensichtlich gewesen sein soll, dass die Domain nicht von Rockstar, sondern von jemand anderem registriert worden war.

Ende 2025 soll sich eine Person bei rainyaltaccount gemeldet haben, die ihm die Domain angeblich abkaufen wollte. Der Preis soll bei rund 600 Dollar gelegen haben, die rainyaltaccount dann hochgehandelt haben soll auf 2.000 Dollar (ca. 1.700 Euro).

„Glückwunsch, du hast Geld aus dem Nichts gemacht“

Wichtig: Die folgenden Vermutungen stammen von einem Reddit-User. Wir haben Rockstar Games nach einem Statement gefragt und updaten diesen Artikel, sobald wir es vorliegen haben.

Was soll dahinterstecken? rainyaltaccount vermutet, Rockstar Games stecke hinter dem Kauf und das Ganze wegen GTA 6. Lange Zeit soll mit der Domain nichts weiter passiert sein, doch vor kurzem soll sie an das Registrar MarkMonitor transferiert worden sein.

MarkMonitor soll auch ein Unternehmen sein, das von Rockstar Games beziehungsweise Take Two genutzt wird. So liegt für rainyaltaccount der Verdacht nahe, bei dem Käufer handele es sich um Rockstar selbst. Handfeste Beweise hat rainyaltaccount allerdings nicht, sondern nur eine starke Vermutung.

Wie reagiert die Community? Die Kommentare unter dem Reddit-Post reagieren belustigt auf die Geschichte von rainyaltaccount. So meint Gaghet beispielsweise: „Glückwunsch, du hast Geld aus dem Nichts gemacht“ und GrujoLegend findet: „Es ist urkomisch, dass diese 2.000 Dollar aus dem Entwicklungsbudget für GTA 6 stammen. Das ist ein wohlverdientes Prahlerecht, denn das ist einfach zu lustig.“

Ob die Vermutung des Reddit-Users stimmt oder nicht, bleibt erst einmal ungewiss. Nicht nur bei der Spieleentwicklung wird Rockstar vor einige Hindernisse gestellt, sondern auch bei ihren Mitarbeitern. Nun ist es zu einem Gerichtsprozess gekommen. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: „Streng geheime“ Funktion von GTA 6 geleakt: Gerichtsprozess zwingt Rockstar zu etwas, das sie wie die Pest hassen

