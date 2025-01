Red Dead Redemption 2: Spieler entdeckt das geheime Ende einer Quest, das kaum jemand kennt

Dieses Detail zeigt, dass Rockstar Games an alle Eventualitäten gedacht hat. Selbst wenn ihr das Spiel als ehrenloser Ganove spielt, werdet ihr mit alternativen Enden von gewissen Quests belohnt. Ein Entwickler hat ein weiteres, interessantes Detail verraten: „99 % der Leute haben das nie gesehen“: Entwickler verrät, welche Geheimnisse es in Red Dead Redemption 2 gibt

Anschließend müssen weitere 5-7 Tage in der Spielwelt vergehen. Dann steht nämlich die Hinrichtung von Mark Johnson an. Kommt ihr hinzu, könnt ihr die umstehenden NPCs kurzerhand umlegen. Flieht und werdet euren „Gesucht“-Status los.

Was muss man für das neue Ende tun? Bei der Farm des gesuchten Mark Johnson angekommen, könnt ihr ihn einfach festnehmen und in den Knast stecken, worauf er wenige Tage später am Galgen hingerichtet wird.

Ein Beispiel, das der YouTube-Kanal Player7 entdeckt hat, zeigt, dass Rockstar viel Mühe in diese Nebenbeschäftigungen steckt. In einer Mission geht es darum, einen NPC namens Mark Johnson zu finden und den Gesetzeshütern zu übergeben.

