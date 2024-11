„99 % der Leute haben das nie gesehen“: Entwickler verrät, welche Geheimnisse es in Red Dead Redemption 2 gibt

Ben Hinchliffe ist der Meinung, dass es diese Details sind, die die Spiele von Rockstar so gut machen. Sie existieren für Leute, die „einfach ein bisschen anders spielen“. Gehört ihr dazu, oder folgt ihr brav den Anweisungen? Auch zur Entwicklung von GTA 6, dem wohl meist erwarteten Spiel zurzeit, hat Hinchliffe eine Einschätzung abzugeben: Ehemaliger Entwickler von GTA 6 erklärt, in welcher Phase das Spiel gerade ist

99 % der Leute haben das nie gesehen, weil sie den Wagen dort auf der Brücke überfallen haben, wo man es ihnen gesagt hat. Aber es ging wieder um die Frage: Wohin fährt er, was ist die Geschichte dahinter, warum fährt er von hier nach hier? Es war also immer diese zusätzliche Erzählung, die man einbauen musste.

Hier trifft man eine ganze Gruppe feindlich gesinnter Ganoven an. Sie alle haben ihre eigenen Abläufe und Animationen. Jene, die den Wagen gefahren sind, steigen ab und gehen in ihr Zelt.

Laut Hinchliffe kann man den Revolver aber noch eine Weile lang im Holster lassen und dem Wagen erst einmal bloß folgen, anstatt ihn gleich auszurauben. So gelangt man von der Brücke nach einer Weile in ein Banditenlager.

Um welchen Entwickler geht es? Ben Hinchliffe war lange Zeit bei Rockstar Games als Game Designer tätig. Konkret zwischen 2009 und 2022. Während dieser Zeit arbeitete er an großen Titeln wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 mit. Auch am kommenden GTA 6 war er beteiligt, ehe er das Unternehmen verließ.

