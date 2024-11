Die Idee von Red Dead Redemption stammt ursprünglich aus Japan, aber erst Rockstar verdiente damit Millionen

Wie verlief die Entwicklung? Holprig, da das in den USA ansässige Team von Angel Studio und die japanischen Mitarbeiter von Capcom unterschiedliche Ansichten hatten, wie das Spiel aussehen soll. Das führte zu Konflikten und immer wieder zu Verzögerungen in der Arbeit.

Der Arbeitstitel lautete SWAT, was für Spaghetti Western Action Team stand. Das Spiel dahinter sollte von berühmten Filmklassikern wie den Western von Sergio Leone inspiriert sein. Jedoch hätten auch Fantasy-Elemente ihren Platz erhalten ( via polygon.com ). SWAT hätte übertriebener und magischer ausfallen sollen als es das spätere Red Dead Revolver am Ende war.

Der Anime Death Note bekommt sein erstes Spiel auf Steam, erinnert an Among Us

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to