In Red Dead Online ist das neue Update „The Naturalist“ verfügbar. In der Wilderer-Rolle könnt ihr entweder Tiere jagen oder sie studieren. Wenn ihr aber Jäger spielen wollt und dann zum neuen NPC Harriet geht, hat das jetzt Konsequenzen.

Wer ist Harriet? Mit dem neuen „The Naturalist“-Update, das am 28. Juli aufgespielt wurde, kam ein neuer NPC in die Welt der Cowboys. Harriet Davenport ist eine Artenschützerin, die ihr Wissen über die Tierwelt vertiefen will. Für sie sollt ihr die Tiere vorsichtig betäuben und Proben sammeln. Sie ist die Option für tierliebe Spieler.

Wer also lieber ein Artenschützer in Red Dead Online sein möchte, sollte sich mit Harriet zusammenschließen. Doch solltet ihr diesen Weg einschlagen, müsst ihr euch daran halten. Harriet wird euch nämlich für das Töten von Tieren bestrafen, wie ein Spieler auf reddit gezeigt hat:

Spieler Evanovesky hatte ein Tier getötet und gehäutet. Das Fell packte er auf sein Pferd und ritt dann zu Harriet Davenport. Schon als er sich näherte, fuhr sie ihn wütend an, ohne das er überhaupt mit ihr interagiert hatte.

Doch das ist nicht alles, denn wenn man versucht mit Harriet zu sprechen, wird eine Szene eingespielt, in der sie denn Spieler mit einem Spray betäubt.

Warum sollte man sich ihr überhaupt anschließen?

Welche Vorteile bekommt man als Artenschützer? Bei Harriet bekommt ihr die neue Betäubungsmunition für das Varmint-Gewehr, um die Tiere zu betäuben. Außerdem könnt ihr Tiererwecker nutzen, damit keine Raubtiere über wehrlose Tiere herfallen.

Die großen Belohnungen werden jedoch erst mit der Zeit freigeschaltet, in dem ihr in eurer neuen Rolle aufgeht. Je mehr Tiere ihr erforscht, desto voller wird euer Kompendium und damit auch die Belohnungen wie:

Eine neue Pferderasse für Naturkundler

Bekleidung

Neue Rezepte und Tonika – beispielsweise für Gewichtsverlust oder -zunahme

Die neue Fähigkeit „Gnadenstoß“

Wenn ihr also diese Belohnungen freischalten wollt, solltet ihr darauf achten Harriet nicht wütend zu machen, denn das könnte eure Geschäftsbeziehung beeinflussen.

Seid ihr der geborene Artenschützer?

Spieler, die sich ihre Belohnung aber lieber gleich abholen möchten, sollten sich lieber dem neuen NPC: Gus Macmillan, dem Großwildjäger zusammenschließen. Wenn ihr ihm die besten Felle in Red Dead Online bringt, wird er euch daraus schicke Kleidung und Accessoires herstellen.