In der Cowboy-Welt von Red Dead Redemption 2 wird viel geritten, sei es nun im Single-Player oder im Online-Modus. Es gibt aber einen Ort, der für Reiter schrecklich sein kann. Ein Erlebnis von einem Spieler zeigt dies nochmal deutlich.

Was ist das für ein Ort? Saint Denis ist die einzige Großstadt in der Welt von Red Dead Redemption 2 und gehört zu den Orten, in denen ihr kämpft. Dort machen sich die ersten Zeichen von industriellem Fortschritt bemerkbar. In Saint Denis trifft man auf verschiedene Kulturen, gehobene Gesellschaft, Arbeiter und Bettler.

Der größte Fortschritt macht sich schnell bemerkbar, denn in dieser Stadt fahren sogar Straßenbahnen, die den Bewohnern die Fortbewegung erleichtern sollen.

Die Straßen von Saint Denis sind schrecklich für Reiter

Warum eignet sich Saint Denis nicht zum Reiten? Da die Stadt so groß ist, gibt es viele Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind. Dazu kommen dann noch die vielen Abzweigungen, Kutschenfahrer und die Straßenbahn, die immer wieder durchfährt.

Diese Konstellation führt dann oft zu unvermeidbaren Unfällen für Cowboys, die mit ihren Pferden durchreiten wollen. Bei Spieler Chase6299 kam es zu so einem Vorfall:

Zwar hat der Spielecharakter Arthur den Flug gegen eine Laterne überlebt, doch bei diesem Unfall wurde sein Pferd „gestohlen“. Er konnte nur noch hilflos zuschauen, wie das arme Tier entführt wird.

Es gibt zwar die Möglichkeit, sich das Pferd zurückzuholen, doch nur, wenn man kriminell werden und dann plötzlich von hunderte Polizisten verfolgt werden will.

Ist das absichtlich so schwer?

Klar in so einer großen Stadt ist halt viel mehr los, als in den kleineren Dörfern. Doch manchmal scheint es so, als würden die Bewohner von Saint Denis das gar nicht gutheißen, wenn man durch ihre Straßen reitet. Was eigentlich ziemlich seltsam ist, denn in Saint Denis kann man sich die besten Pferde kaufen.

Manche rufen sogar laut, man solle die Geschwindigkeit beim Reiten drosseln, auch wenn man gar nicht so schnell unterwegs ist. Hin und wieder kann es sogar dazukommen, dass sich Bewohner absichtlich vor ein Pferd werfen.

In diesem Video erkennt man deutlich, wie sich die Person absichtlich vor das Pferd stellt

Das Ganze führt dann dazu, dass Arthur der böse Mann ist und dafür sogar ein Kopfgeld kassiert, obwohl er nichts gemacht hat. Da heißt es dann: so schnell, wie möglich aus der Stadt, bevor die ganze Patrouille von Polizisten dich verfolgt.

Spieler haben schon einen Mod gefunden, mit dem sie sich an Polizisten in RDR2 rächen können. Da wird Arthur zum Superhelden, der fliegen und Polizisten durch die Luft werfen kann.