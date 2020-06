RDR 2: Mod verwandelt Arthur in fliegenden „Superhelden“, der Polizisten wirft

Ein Vogel, ein Flugzeug? Nein. Das da oben am Himmel ist Arthur Morgan, der durch eine PC-Mod in Red Dead Redemption 2 fliegen kann, sich Gegner zur Brust nimmt und diese durch die Luft wirft.

Was kann die Mod? Mit dieser neuen PC-Mod für RDR 2 erhält Arthur ungeahnte Fähigkeiten. Statt Duelle mit anderen Cowboys durch seinen Revolver zu entscheiden, schnappt euer Super-Cowboy die Gegner einfach am Hals und kann sie meterweit durch die Luft schmeißen.

Genau das Richtige also, wenn ihr wegen der Polizei oder einer Bande Gegner so viel Frust aufgeladen habt, dass ihr es ihnen richtig zeigen wollt.

Im Video auf dem YouTube-Kanal GTA X Scripting seht ihr die Modifikation in voller Action.

Was passiert da? Optisch bleibt Arthur auf den ersten Blick ein normaler Cowboy. So ganz ohne Cape und Maske erkennt man gar nicht, dass ein Superheld in ihm schlummert.

Mit einer Zielsuche könnt ihr einen speziellen Gegner wie einen Polizisten anvisieren, der, aus welchen Gründen auch immer, die volle Superhelden-Power spüren soll.

Arthur stürmt dann zu ihm hin, packt ihn am Hals und hat ihn unter Kontrolle. Wer will, fliegt jetzt gemeinsam mit dem Feind an der Gurgel in die Luft und kann ihn dort nach Belieben durch die Gegend feuern.

Interessant wird das Ganze auch, wenn ihr mit Feinden auf Feinde werft. Wer auch gern fliegen würde, dabei aber weniger brutal ist, sollte hier mal reinschauen:

Red Dead Redemption 2 anders erleben – So leicht fliegt ihr als Adler über die Welt

Wer hat das entwickelt? Die Mod kommt von dem anerkannten Modder JulioNIB. Wie Kotaku weiß, hat dieser Entwickler auch Mods wie PigRider für Red Dead entwickelt, mit der man auf großen Tieren reiten kann. Außerdem kommen aus diesen Händen auch eine Reihe von GTA-Mods, die Charaktere in Superhelden verwandeln.

Kostenlos gibt es die Mod derzeit aber nicht. Weil sich die Mod aktuell noch in Arbeit befindet, haben nur Patreon-Supporter von JulioNIB (via Patreon.com) Zugriff darauf.

Habt ihr schon Mods in Red Dead Redemption 2 genutzt, oder seid ihr Fans des „puren“ Spiels? Ganz ohne Mod trefft ihr auf lustige Glitches, die Cowboys nach einem heißen Bad entstellen. So werden die Cowboy-Abenteuer plötzlich ganz unfreiwillig witzig, wenn Arthur wie der Glöckner von Notre Dame aussieht.