Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr über die Kooperation von Razer und Genshin? Richtig cool oder doch eher ziemlich bescheuert? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Der Razer Iskur X kann auch in den meisten Reviews überzeugen. So schreibt etwa IGN im Langzeittest, dass der Stuhl extrem komfortabel und ergonomisch sei (via IGN.com ). Außerdem sei der Stuhl auch gut verarbeitet. IGN kritisiert jedoch, dass der Stuhl für sehr große Personen nur bedingt geeignet sei.

Aber seien wir ehrlich: Investiere ich 500 Euro in einen Gaming-Stuhl, dann wirken 500 Urgestein und ein paar EP-Bücher und Mora ein wenig lächerlich. Ihr verpasst also definitiv keinen Skin oder etwas anderes, wenn ihr euch die Hardware nicht kauft. Über einen Skin hätte ich mich etwa gefreut, da diese rund 15 Euro im Spiel kosten.

Darum will ich mir den Stuhl kaufen: Zum einen gibt es derzeit neben Apex Legend kaum ein Spiel, welches ich so ausgiebig zocke wie Genshin Impact und logge mich mindestens für die Dailies ein. Das Mondlichtfreude-Event bietet außerdem eine skurrile Waffe und eine nette Story rund um meine Lieblings-Charaktere. Ein Stuhl mit dem passenden Design würde mein Hobby nur noch unterstreichen.

