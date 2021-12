Razer stellt eine Gaming-Konsole vor, erinnert an Steam Deck und Nintendo Switch

Die Aussage von Qualcomm ist ebenfalls deutlich, denn mit dem neuen Prozessor will man die Grenzen zwischen Desktop, Mobile und Konsole weiter verschwimmen lassen. Laut Qualcomm soll die neue „Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Plattform“ erlauben, auf allen Geräten das zu spielen, auf was man gerade Lust hat. Der neue Prozessor soll genügend Leistung dafür bieten.

In einem weiteren Statement erklärt Qualcom ausführlicher, dass man im Gaming-Bereich großes Potential sehe (via qualcomm.com ).

Was ist das für ein Gerät? Auf den Bildern erinnert der neue Gaming-Handheld an einen Xbox-Controller mit eingebautem Display.

Razer und Qualcomm haben gemeinsam einen neuen Handheld fürs Gaming vorgestellt. Was ist das für ein Gerät und kann oder will es mit dem Steam Deck von Valve mithalten?

