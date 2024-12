Die Basilisk V3 Pro 35K ist grundsätzlich eine hervorragende Maus, die mich mit sehr guter Technik, einer ordentlichen Ergonomie und einem griffigen Mausrad überzeugen kann. Und die Akkulaufzeit liegt auf dem Niveau der Konkurrenz. Nur der Sniper-Button ist etwas zu weit vorn, wenn ihr keine großen Hände habt.Im Vergleich zur bisherigen V3 Pro sind die Verbesserungen leider nur minimal. Ja, es sind gute Verbesserungen, insbesondere die verbesserte Akkulaufzeit, aber im Vergleich zur alten Maus, die ihr ebenfalls noch im Handel kaufen könnt, rechtfertigen diese Upgrades kaum einen (Neu-)Kauf.Deshalb meine Empfehlung: Greift zur alten V3 Pro, solange ihr Preis deutlich unter dem 35K-Modell liegt. Den hohen Aufpreis von derzeit etwa 60 Euro ist die Maus in meinen Augen nicht wert. Selbst wenn euch ein ausdauernder Akku viel Wert ist, würde ich eher zur G502X Lightspeed greifen, die rund 100 Euro kostet und ebenfalls 140 Stunden Akku liefert. Den verbesserten Sensor der 35K-Version werdet ihr im Alltag kaum spüren.Abseits vom Preis ist die Basilisk V3 Pro 35K eine komfortable, kabellose Gaming-Maus, die ich wirklich empfehlen kann. Ähnlich moderne Technik bekommt ihr derzeit höchstens noch in der Viper V3 Pro, die mit 150 Euro nicht viel günstiger ist.

Akkulaufzeit: Der Hersteller gibt die Akkulaufzeit mit rund 140 Stunden an und liegt damit im Rahmen. Logitech gibt die Laufzeit seiner G502X Lightspeed ebenfalls mit 140 Stunden an, die SteelSeries Aerox 5 wird sogar mit 180 Stunden angegeben. Die 180 Stunden habe ich aber im Test der SeelSeries Aerox 5 nicht erreicht.

Die Ergonomie: Ich habe mit einer Handgröße von 19 Zentimetern sehr große Hände. In der Ergonomie unterscheidet sich die Basilisk V3 Pro 35K von der Logitech G502X. Die beiden Mäuse sind in etwa gleich lang (13 Zentimeter), die Basilisk ist aber einen halben Zentimeter weniger breit als die G502X Lightspeed (7,5 vs 8 cm).

Ebenfalls gut: Ihr könnt die Software sowohl in einem hellen als auch in einem dunklen Design verwenden. Weitere Option, etwa Farbanpassung der Schrift oder eine größere Skalierung, gibt es leider nicht.

Unterschiede: Insgesamt gibt es zwei wichtige Unterschiede: Zum einen ist in der 35K-Variante ein besserer Sensor verbaut (30K vs 35K). Zum anderen soll der Akku im 35K-Modell um 25 % größer sein. Die Akkulaufzeit verbessert sich auf dem Papier von 90 Stunden auf 140 Stunden.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus könnt ihr in verschiedenen Farben kaufen, ich nutze im Test das weiße Modell. Alternativ könnt ihr die Maus auch in Schwarz erwerben. Die Technik ist bei allen Farben identisch.

