Cheater haben die nächste Stufe erreicht – Zeigen Bilder von Hühnchen in Runden, in denen sie nicht mal spielen

Cheater können in dem beliebten Shooter Rainbow Six: Siege jetzt beeinflussen, was Spieler sehen und zeigen riesige Hühnchen auf den Bildschirmen der Spieler.

Was machen die Cheater? In der Community von Ubisofts beliebten Taktikshooter Rainbow Six: Siege gehen aktuell kuriose Videoclips herum. Cheater haben es geschafft, auf das Ban-Log des Spiels zuzugreifen und darüber Bilder auf die Bildschirme der Spieler zu projizieren.

Mit dem Ban-Log zeigt das Spiel eine Bannwelle an. Es werden dort die IDs von Spielern angezeigt, die bei der aktuellen Bannwelle gesperrt wurden.

Eines der ersten Videos, die mit dem kuriosen Cheat herumgingen, stammte von dem Twitch-Streamer und YouTuber Athieno. Dieser wollte gerade seinen Gegner niederstrecken, als das riesige Bild eines Hühnchens auf seinem Bildschirm erschien, ihm die Sicht versperrte und er den Schusswechsel verlor.

Der Streamer teilte den Clip auch auf Twitter. Den dazugehörigen Post zeigen wir euch hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Es werden jedoch nicht nur Bilder von Hühnchen angezeigt. Die Cheater können wohl frei entscheiden, was die Betroffenen sehen sollen. Ein Spieler auf reddit zeigte ein glücklicherweise zensiertes Video, in dem ihm wohl ein Penis auf dem Bildschirm projiziert wurde.

Auch den deutschen E-Sportler und Twitch-Streamer Levolution erwischte es. Bei ihm wurde ein Bild angezeigt, welches das Layout einer Cheat-Software darstellt. Auch diesen Clip gibt es auf Twitter zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Hühnchen-Bild sabotiert sogar Profi-Match

Wen kann es treffen? Prinzipiell kann es jeden erwischen. Ihr müsst dabei nicht mal mit einem Cheater in derselben Runde sein, damit dieser ein Bild auf eurem Bildschirm anzeigen lassen kann.

So erwischte es beispielsweise auch das Profi-Match der E-Sport-Teams von Astralis und Oxygen Esports. Dieses wurde auf dem Twitch-Kanal “NerdStreetR6” übertragen, als die Zuschauer ein riesiges Hühnchen statt des Visiers von Oxygen Spieler Nuerss sahen (via Twitter).

Welche Gefahr besteht für betroffene Spieler? Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr euren Gunfight verliert, wenn ihr plötzlich nichts mehr sehen könnt. Das ist allerdings das vergleichsweise geringere Übel an dem Cheat, der bei einem Hühnchen noch recht lustig erscheint.

Es ist auch möglich, dass unanständige oder gar verstörende Bilder angezeigt werden. Zudem besteht eine gesonderte Gefahr für Twitch-Streamer, da gewisse Inhalte während eines Livestreams nicht gezeigt werden dürfen und dessen Übertragung zu einem Bann führen kann.

Wie kann man sich schützen? Wer keine Lust auf Hühnchen-Bilder oder schlimmeres hat, der kann sich laut einiger Spieler mit einer einfachen Einstellung schützen. Ihr müsst wohl lediglich in den Einstellungen unter “HUD” bei den Match-Informationen die Option “Bans” ausschalten.

Ihr könnt dann zwar auch nicht mehr sehen, welche Spieler gerade gebannt werden, doch seid vor einem ungewollten Bild auf eurem Screen geschützt. Trotzdem steht fest, dass mit diesem Cheat die Betrüger in Rainbow Six: Siege ein neues Level erreicht haben. Und das, obwohl Spekulationen im November von einer geheimen, neuen Strategie des Shooters gegen Cheater sprachen.

Rainbow Six Siege bekämpft Cheater mit einer geheimen, neuen Strategie – Kriegt jeder seine eigene .exe?