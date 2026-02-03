Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht

Die Entwickler von The Quinfall haben den vollständigen Release des MMORPGs angekündigt. Doch neben der Vorfreude auf das große Update hagelt es auch Kritik von den Spielern.

Was ist das für ein MMORPG? Anfang 2025 startete mit The Quinfall ein neues MMORPG auf Steam in den Early Access. Vor allem mit Grind, einer riesigen Welt und vielen Sandbox-Elementen wie der Option, die Welt frei mit eigenen Häusern und Basen zu bebauen, wollten die Entwickler die Spieler fesseln.

Das MMORPG verzichtete dabei bewusst auf viele der für Themenparks typischen Aktivitäten und fokussierte sich mehr auf eine echte Herausforderung und soziale Features. Der Early Access lief auf Steam dabei eher durchwachsen, so steht das MMORPG nach über 7.000 Bewertungen bei 47 % positiv und ist damit ausgeglichen .

In der Zeit des Early Access wurden nach und nach die größten Probleme wie die Technik, aber auch das Kampfsystem verbessert. Letzteres sieht inzwischen richtig gut aus und ist wohl die wichtigste Veränderung seit dem Start im Early Access. Jetzt haben die Entwickler das Ende des Early Access und damit den Full-Release angekündigt.

Hier könnt ihr den Release-Trailer von The Quinfall sehen:

Ein Release mit Folgen

Was haben die Entwickler jetzt angekündigt? Die Entwickler von The Quinfall haben den vollständigen Release für ihr MMORPG für den 6. Februar festgelegt. Für das kommende Jahr planen die Entwickler außerdem neue Inhalte wie neue Quests, eine offene PvP-Zone, Terraforming, Kampfgolems, Belagerungen, Zeppeline und Ballons sowie ein Hochzeitssystem.

Jetzt möchten die Entwickler aber zunächst, dass alle Spiele die Updates des vergangenen Jahres auf dem gleichen Stand erleben, weshalb sie mit dem neuen Update auch allen Fortschritt der Spieler wipen.

Dabei erhalten Spieler, die Geld für das Spiel ausgegeben haben, einen Teil ihrer Ausgaben zurück, je nachdem wie lang diese her sind (Quelle: Discord). Wer Teile der „Ancient Armor“ hat, erhält diese nach dem Wipe zurück, doch den Veteranen passt das gar nicht.

Wie reagieren die Veteranen auf den Wipe? Anders als die Entwickler finden die Veteranen den Wipe größtenteils schlecht. So behaupten sie auf Reddit, die Entwickler hätten im Vorhinein versprochen, dass es keine Wipes geben würde.

Auch dass man nicht alles zurückerhält, was man als Spieler für seinen Charakter in Form von Echt-Geld ausgegeben hat, sorgt für Ärger bei den Veteranen. So beschwert sich auch Spieler Drelkag auf Reddit: „Sie löschen alles und die Cash-Shop-Münzen, die die Leute zu Beginn der Testphase gekauft haben, werden nicht einmal zu 100 % zurückerstattet. Was für ein Betrug.“

Tatsächlich erhalten, laut den verkündeten Richtlinien auf Steam, Spieler deren Verkäufe länger als 9 Monate her sind, keinerlei Erstattung. So schreiben die Entwickler:

Die Rückerstattung von VCoins erfolgt nach der Einführung schrittweise, basierend auf dem ursprünglichen Kaufdatum: 100 % Rückerstattung: Alle VCoins, die innerhalb der letzten 3 Monate gekauft wurden,

60 % Rückerstattung: Alle VCoins, die vor 3 bis 6 Monaten gekauft wurden,

20 % Rückerstattung: Alle VCoins, die vor 6 bis 9 Monaten gekauft wurden. Diese Struktur wurde entwickelt, um allen Spielern einen fairen und nachhaltigen Übergang zu ermöglichen. […] Ankündigung der Entwickler auf Steam

Weiter erklären die Entwickler explizit, dass es nur die angekündigten Erstattungen der VCoins und „Ancient Armor“ geben wird und man darüber hinaus keine Erstattungen durchführen wird.

Für neue Spieler ist ein Start, bei dem alle auf dem gleichen Niveau beginnen, sicher ein guter Anreiz. Gleichzeitig ist fraglich, ob die Entwickler mit ihren sparsamen Erstattungen nicht zu harsch mit den Veteranen umgehen, die die Entwicklung ihres MMORPGs im letzten Jahr getragen haben. MeinMMO-Experte Karsten Scholz fand keine positiven Worte für den Start des MMORPGs: 2025 geht als eines der schlimmsten Jahre für Fans von MMORPGs in die Geschichte ein