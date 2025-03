Streamerin zeigt live auf Twitch einen Viewbot, kichert, lügt, wird gebannt

Die Entwickler haben dem neuen großen Update den Namen Dawn of the Hunt verpasst und zeigen im Teaser Speere als neue Waffen.

Viewbotting scheint auf Twitch, wie Kritiker der Plattform immer wieder vorbringen, ein ernstes Problem zu sein. Dabei ist nicht mal gesagt, dass die Streamer selbst Viewbots nutzen, es kann auch sein, dass ihnen ein Fan oder ein Feind die Bots in den Kanal schickt: Industrie-Insider prangert Streamer an: „99 % betrügen und ehrliche, harte Arbeiter bleiben zurück“

So wird das diskutiert : Der Influencer Jake Lucky stellt die berechtigte Frage: Wenn eine derart kleine Streamerin sich schon 20 Viewbots draufschafft – wie sieht das erst bei großen Streamern aus? (via X )

Und es könnte auch ein bewusstes Streicheln des eigenen Egos sein: Denn Streamer stehen miteinander wie in einer Highscore-Liste in Konkurrenz und jeder möchte gern ein paar Ränge klettern.

So reagiert die Streamerin selbst: In einem Post auf X sagt die Streamerin selbst, ihr sei da ein großer Ausrutscher passiert.

Das war die Situation auf Twitch: Die brasilianische Streamerin streamt auf Englisch. Am 18. März 2025 lächelte die Streamerin etwas kühl in die Kamera, während man auf dem Bildschirm sah, dass sie offenbar in ein Viewbot-Programm getappt war. So ein Programm erzeugt „künstliche Zuschauer“, welche die Statistik schönen, sonst aber keine Funktion haben.

