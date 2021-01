Gespielt wird Zula allerdings kaum noch. Zula selbst hat auf Steam noch 570 Spieler durchschnittlich (via steamcharts ). Die europäische Version hat sogar noch weniger. Gerade einmal 40 Spieler zocken noch im Schnitt (via steamcharts ).

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist Zula überhaupt? Der kostenlose Shooter für PC erinnert stark an das beliebte und erfolgreiche Counter-Strike . Zwei Fraktionen treten hier auf verschiedenen Maps und in verschiedenen taktischen Spielmodi gegeneinander an.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 9 = sixty three

Insert

You are going to send email to