MMORPG mit Teepartys statt Kämpfen schließt, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde

Als Grunde nannte das Team, dass ihm schlicht das Geld ausgegangen sei. Die Idee, ein Abo einzuführen, um die laufenden Kosten zu decken, kam bei der Community nicht so gut an.

Der Release von Ever, Jane war für das Jahr 2020 geplant. Im August des vergangenen Jahres musste das Team aber bekannt geben, dass der Termin aufgrund einer turbulenten Zeit nicht eingehalten werden konnte. Nun wurde erklärt, dass Ever, Jane gar nicht mehr erscheint.

Das MMORPG versetzte euch in das Städtchen Tyrehampton, wo ihr in die Rolle einer Bewohnerin oder eines Bewohners schlüpfen und euren Alltag erleben konntet. Dieser war geprägt von Klatsch und Tratsch, dem Treffen mit Freunden, Bällen und Partys. Es handelte sich um ein sehr soziales Onlinespiel, das voll auf den Rollenspiel-Aspekt abzielte und sich eben an Fans von Jane Austen richtete.

Was ist das für ein Spiel? Ever, Jane basierte auf den Romanen der britischen Schriftstellerin Jane Austen, die von 1775 bis 1815 lebte. Diese wurde vor allem durch „Stolz und Vorurteil“ bekannt. Ihre Bücher drehten sich um Romantik und den kulturellen Status der Frauen Ende des 18. Jahrhunderts.

