PS Plus Leak verspricht 3 gute Spiele für PS4 und PS5, doch wie sicher ist das?

Was spricht gegen den Leak? Der Leak zu PS Plus im Juli 2021 war ursprünglich auf MyDeals veröffentlicht worden. Hier ist der Leak aber mittlerweile offline genommen worden.

Während viele User das bereits geleakten Plague Tale: Innocence durchaus für wahrscheinlich halten, gibt es starke Zweifel an den anderen beiden Spielen, die für PS Plus im Juli 2021 angekündigt sind.

Darum geht’s: Bald werden offiziell die neuen Spiele für PS Plus im Juli 2021 vorgestellt. Mittlerweile gibt es bereits einige Leaks dazu. Aktuell ist von 3 Spielen für PS Plus im Juli die Rede:

Ein PS Plus Leak verspricht den Gamern 3 gute Spiele für PS Plus im Juli 2021. Doch wie sicher ist das überhaupt? MeinMMO hat sich die Quelle angesehen.

