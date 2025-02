PS Plus Essential: Spiele im März 2025 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für März 2025 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im März 2025 im kostenlosen Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 4. März 2025 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 26. Februar 2025 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele am 4. März 2025 live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im März 2025 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

RoboCop: Rogue City

RoboCop ist einer der Kandidaten für die Spiele im März. Hier nehmt ihr die Rolle des berühmten RobCops ein und löst dabei als Cyborg Kriminalfälle in Detroit. Wie ihr vorgeht, ist euch überlassen. Ihr könnt aggressive Methoden wählen und für Kollateralschäden sorgen oder taktisch vorgehen. Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, ändert sich auch das Endergebnis eures Falls.

Wenn ihr taktisch nicht vorankommt, könnt ihr auch zur Waffe greifen und eure Gegner mit Blei füllen. Die Grafik kann beeindrucken und auch sonst bietet das Spiel vor allem für Fans von Ego-Shootern eine tolle Abwechslung mit Story-Inhalten.

LEGO Bricktales

In LEGO Bricktales versucht sich LEGO neu zu erfinden und nutzt dabei sein bekanntes Bauen mit den Klemmbausteinen im kleineren Format. Ihr erkundet dabei verschiedene Welten und Biome, löst dabei Quests und Rätsel und das in kleineren Welten, die wie Dioramen aussehen. Wenn ihr keine Level abschließen wollt, könnt ihr zudem eure eigenen bauen und eurer Kreativität freien Lauf lassen.

Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghost of New Eden ist ein Action-RPG mit einer tiefen Story. Ihr nehmt die Rolle zweier Verbanner ein und stürzt euch in die Welt von New Eden im Jahre 1695. Ein schlimmer Fluch sucht die umliegenden Siedlungen heim und eure Aufgabe ist es die Wurzel des Übels zu finden.

Ihr erkundet dabei die umliegende Langschaft, löst Rätsel und wenn es sein müsst, greift ihr zur Waffe und kämpft euch durch die Gefahren.

Das Highlight ist dabei euer Fingerabdruck, den ihr in der Welt hinterlasst. Eure Handlungen haben Konsequenzen, die sich auf das Ende auswirken. Je nachdem wie ihr euch entscheidet, bekommt ihr ein anderes Ende zu Gesicht, was vor allem einen Wiederspielwert steigert.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welches Abo von PS Plus am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?