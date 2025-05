PS5 und Xbox verlieren gerade ihr wichtigstes Kaufargument gegen den Gaming-PC

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Was führt noch zu höheren Preisen? Neben verlangsamten technischen Fortschritt gibt es auch abseits davon kaum noch wirkliche Preissenkungen. Die letzte nennenswerte Preissenkung fand 2016 mit der PS4 Slim statt. In den letzten Jahren gab es stattdessen teilweise deutlich Preissteigerungen im Konsolenbereich, etwa bei der Nintendo Switch OLED oder der PlayStation 5 Slim.

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Früher wurden Chips, die in Grafikkarten und Prozessoren verbaut werden, regelmäßig kleiner, effizienter und günstiger und die Hersteller konnten diesen Preisvorteil an die Endkunden weitergeben. Dadurch gab es in der Regel deutlich mehr Leistung für den gleichen oder günstigeren Preis.

