PS5 vs Xbox: UK-Umfrage zeigt, wer vorm Launch vorne liegt

In Großbritannien (UK) hat man eine Umfrage durchgeführt, welche Konsole die Befragten kaufen würden. Und sie haben einen klaren Favoriten: Die Mehrheit der Befragten würde zur PS5 greifen und das könnte durchaus seine Gründe haben.

Woher stammen die Informationen? Die Marketing-Agentur „Experience 12“ hat in einer Umfrage 3.000 Popkultur-Fans in UK rund um Filme und Gaming befragt (via mcvuk.com). Dabei wurden sie auch gefragt, welche Konsole, PS5 oder Xbox Series X, sie interessanter finden.

Wer liegt vorm Launch vorn? In der Umfrage gibt es eine klare Richtung unter den Teilnehmern:

84 % der Teilnehmer sind am meisten an der PS5 interessiert

15 % finden die Xbox Series X am spannendsten

Wer würde die Konsole kaufen? Anschließend wurden die User außerdem gefragt, ob und wann sie eine neue Konsole kaufen würden:

37 % würden die Konsole direkt beim Launch kaufen

9 % innerhalb des ersten Monats

12 % innerhalb der ersten drei Monate

26 % innerhalb der ersten sechs Monate

die übrigen 16 % würden keine Konsole kaufen

Mehr als ein Drittel der Befragten würden also direkt zum Release die PS5 oder Xbox Series X kaufen.

Nur wenige Briten interessieren sich für die Xbox Series X, aber das könnte auch an der Strategie von Microsoft liegen.

Kaum Interesse an Xbox Series X, aber das könnte Gründe haben

Gründe, warum das Interesse generell geringer sein könnte: Microsofts Strategie scheint nicht der reine Verkauf der Xbox Series X zu sein. Spencer selbst erklärt, man möchte die User in das Xbox-Ökosystem integrieren, indem man die Spiele für alle Konsolen veröffentlicht:

Microsoft veröffentlicht alle Spiele sowohl für die Xbox One als auch die Xbox Series X, eine Next-Gen-Konsole braucht es zum Zocken also theoretisch nicht.

Hinzu kommt, dass viele Xbox-Titel über den Microsoft-Store auch für den PC erhältlich sind. Ein weiterer Grund, der gegen den Kauf einer Xbox spricht.

So braucht ihr Spiele nur einmal kaufen, denn dank Smart Delivery könnt ihr es auf jeder Xbox-Hardware zocken.

So hatte Microsoft mehrfach angekündigt, dass User ihre Spiele sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X spielen können. So erklärte kürzlich der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, dass sich die Investition für den Käufer auch lohnen müsse:

Unser gesamter Content, der über die nächsten ein, zwei Jahre erscheint, alle unsere Spiele, können auf allen Geräten der Familie gespielt werden. Wir wollen sicherstellen, dass jemand der jetzt in eine Xbox investiert, das Gefühl hat, eine gute Investition gemacht zu haben und dass wir ihm auch Content bieten. Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, Quelle: mcvuk.com

Mögliche Gründe für ein generell höheres Interesse an der PS5: Die Käufer werden also potenziell eher die PS5 kaufen, weil sich bestimmte Titel nur auf dieser spielen lassen. Durch die direktere Strategie zugeschnitten auf die PS5, hat die Sony-Konsole hier womöglich die Nase vorn.

In einer Umfrage hier auf MeinMMO, gaben mehr als ein Drittel der Befragten an, dass Exklusiv-Titel für sie ein guter Grund ist, um eine PS4 zu kaufen – Nur 7 % sahen das als Kaufgrund für eine Xbox One.

Das könnte nun auch bei der PS5 wieder gut funktionieren. Denn die Spieler müssen die PS5 kaufen, wenn sie in den Genuss bestimmter Spiele kommen wollen, was Xbox-Chef Phil Spencer für den falschen Weg hält. Und laut der neuen UK-Umfrage sind die User dazu durchaus bereit.

Microsoft versucht hier, die User stärker mit Abos wie dem Gamepass Ultimate an sich zu binden, der sich sowohl auf Konsole als auch PC nutzen lässt.