Das erste PS5-Spiel traut sich, zur gleichen Zeit wie GTA 6 zu erscheinen – Hat dabei gute Chancen, nicht unterzugehen

Ghost of Yotei ist der Nachfolger des beliebten Ghost of Tsushima. Das PS5-Spiel erscheint im gleichen Zeitraum wie GTA 6, was unter Umständen sogar glattlaufen könnte.

Was ist das für ein Spiel? Ghost of Yotei ist der Nachfolger von Ghost of Tsushima, das im Jahr 2020 erschien. Die Geschichte des Nachfolgers knüpft an die Story aus Teil 1 an, allerdings 329 Jahre später.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Atsu, einer Kriegerin, die zu den Onryo gehört.

Sie hat das Ziel, die Yotei Six auszulöschen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von maskierten Gesetzlosen, die ihre Familie ermordet haben.

Wie Ghost of Tsushima schnetzeln oder schleichen sich Spieler in der Third-Person-Ansicht durch eine Open World in Hokkaido und müssen dabei zahlreiche Gegner beseitigen.

Die Spieler sollen sich dabei aussuchen können, in welcher Reihenfolge sie die Yotei Six besiegen. Der Titel erscheint exklusiv für die PS5, könnte aber – ähnlich wie sein Vorgänger – eine PC-Version nachgereicht bekommen.

Mit einem neuen Trailer hat Ghost of Yotei seinen Release verkündet. Der PS5-Titel erscheint am 2. Oktober 2025. Das könnte womöglich mit der Veröffentlichung eines großen AAA-Spiels zusammenfallen, was für Probleme sorgen könnte.

Ghost of Yotei muss sich womöglich gegen starke Konkurrenz behaupten

Wieso ist der Release problematisch? Bislang gibt es kaum Spiele, die für den Herbst 2025 angekündigt wurden. Der späteste Termin, der bislang bekannt ist, ist zu Borderlands 4 am 23. September 2025. Einige Wochen später wird es immer riskanter, da GTA 6 irgendwann im Herbst 2025 erscheinen soll.

Selbst große Publisher haben Angst vor dem Release von GTA 6 und planen ihre Spiele drumherum. Was der Release eines großen AAA-Spiels für kleinere Titel bedeuten kann, zeigte der überraschende Release von Oblivion. Hier leiden vor allem kleinere Indie-Games drunter.

Aber auch größere Spiele wie Ghost of Yotei könnten so unter dem Radar vieler Spieler fallen, vor allem, weil es wie GTA 6 ein Action-Titel ist.

Könnte das gut ausgehen? Noch ist nicht in Stein gemeißelt, wann GTA 6 erscheinen soll. Ein Insider ist sich sogar sicher, dass sich die Veröffentlichung auf 2026 verschieben könnte. Somit könnten Publisher bedenkenlos doch in den Herbst 2025 wechseln, wenn das Action-Spiel ins nächste Jahr rückt.

Zudem war Ghost of Tsushima eines der beliebtesten Spiele aus 2020. Bei den Game Awards gewann es den Preis in der Players-Voice-Kategorie, bei der rein das Publikum entscheidet, wer der Gewinner ist.

Es könnte also sein, dass Ghost of Yotei und GTA 6 sich nicht in die Quere kommen. Ein Publisher prahlte scherzhaft damit, dass es seinen Titel am selben Tag wie das Rockstar-Spiel veröffentlichen will. Das Team hat keine Angst: Ein Spielepublisher hat als einziger keine Angst vor GTA 6, will ein Spiel am selben Tag, zur selben Zeit veröffentlichen