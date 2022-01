Auch heute ist es immer noch gar nicht so einfach, an eine PlayStation 5 zu kommen. Die Basketball-Legende Shaquille O’Neal hingegen kam offenbar gleich an einen wahren Berg an Konsolen – und nutzte den, um Kindern eine Freude zu machen.

Um wen geht es? Shaquille O’Neal ist einer der berühmtesten Spieler des Basketballsports. Er drückte der amerikanischen NBA über Jahre seinen Stempel auf.

Neben seiner Basketballkarriere ist “Shaq” ebenfalls anderweitig aktiv, unter anderem veröffentlichte er mehrere Musikalben, spielte in verschiedenen Filmen mit oder tauchte im Wrestling-Ring auf. Er investierte auch in das Esports-Team NRG.

Nun trat er im Podcast “The GaryVee Audio Experience” (via Apple Podcasts) auf und sprach mit dem Host Gary Vaynerchuk über verschiedene Themen – unter anderem auch über Weihnachten und das Thema Geschenke.

So kam es zur PS5-Spende: O’Neal erzählt im Podcast von seinen Eltern, die immer wenig hatten, ihn aber gelehrt hätten, wie wichtig es sei, etwas zurückzugeben: “Sie lehrten mich, wie wichtig es ist, Menschen in Not zu helfen.”

Vor allem wolle er sicherstellen, dass Kinder zu Weihnachten “gute Geschenke” bekommen, sagt O’Neal. Schon in der Vergangenheit machte er immer wieder mit Charity-Aktionen auf sich aufmerksam, bei denen er Spielzeug und Ähnliches organisierte.

So auch dieses Jahr: Er spricht davon, einen Freund kontaktiert zu haben und “habe etwa 1000 Switches und 1000 PS5s bestellt. Ich bin zu Walmart gegangen und habe Fahrräder gekauft. Und gestern, in dieser kleinen Grundschule in McDonough, Georgia, haben die Kinder geweint, die Kinder waren glücklich. Und das ist es, worum es geht.”

PS5 immer noch schwer zu bekommen

Das ist die PS5-Situation: Dass man mal eben an 1.000 PS5-Konsolen (oder auch Switches, nebenbei bemerkt) kommt, dürfte eine absolute Ausnahme-Situation sein. Shaquille O’Neal wird dabei auf Kontakte und im Zweifel eine Menge Geld zurückgreifen können, um die Charity-Aktion zu organisieren.

Im normalen PS5-Alltag sieht das allerdings weiterhin anders aus.

Obwohl die PS5 nun mittlerweile schon über ein Jahr alt ist, ist sie immer noch schwer zu bekommen. Zahlreiche Händler bekommen zwar immer wieder Kontingente der Konsole rein, doch die sind regelmäßig nach kürzester Zeit wieder ausverkauft.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer PS5 seid, könntet ihr hier fündig werden: Der MeinMMO-Ticker zur PS5 wird laufend aktuell gehalten und gibt Hinweise, wo man an die Konsole kommen könnte.