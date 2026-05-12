Die Witwe von Steve Jobs verschleudert ihr geerbtes Vermögen, aber dafür hat sie gute Gründe

Nach dem Tod von Steve Jobs erbte seine Witwe ein Vermögen, doch wofür sie es verwendet, ist genau richtig.

Um wen geht es? Laurene Powell Jobs war bereits eine talentierte Businessfrau, bevor sie ihren Mann kennengelernt hatte. Nach seinem Tod im Jahr 2011 erbte sie einen großen Anteil des Vermögens des Apple-Gründers und musste nur einen Teil mit Jobs erster Tochter, Lisa Brennan-Jobs, teilen.

Doch was sie mit ihrem Teil des Vermögens vorhat, kommt der Welt zugute.

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Ein Vermögen zu spenden

Was hat sie mit dem Vermögen vor? Das Vermögen, das Laurene Powell Jobs geerbt hat, besteht vor allem aus Aktien von Apple und Disney, die bereits 2011 10 Milliarden US-Dollar wert waren. Doch statt eines Luxus-Lebens oder neuer Geschäfte möchte sie mit dem Geld etwas anderes tun.

„Ich habe kein Interesse daran, auf einem Erbe aufzubauen, und meine Kinder wissen das. Steve hatte daran auch kein Interesse. Wenn ich lange genug lebe, wird dieses Erbe mit mir enden.“

Ihr Ziel ist es, in den nächsten 10 Jahren 3,5 Milliarden US-Dollar (etwa 3 Milliarden Euro) für gute Zwecke auszugeben. Darunter fallen philanthropische Projekte, die das Leben von Menschen verbessern sollen und auch den Einfluss des Klimawandels beschränken.

Wie will sie helfen? Bereits jetzt hat Laurene Powell Jobs eine eigene Firma für gesundes Essen gegründet. Außerdem hat sie zwei Wohltätigkeitsorganisationen gegründet. Das Emerson Collective setzt sich mit ihrem Geld für Bildungsmöglichkeiten und Chancengleichheit für Gruppen ein, die ein Risiko der Exklusion haben.

Die zweite Wohltätigkeitsorganisation, die Waverley Street Foundation, hat sich das Ziel gesetzt, vulnerable Gruppen vor dem Klimawandel zu schützen. Zeitgleich unterstützt sie Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und der Erhaltung von natürlichen Lebensräumen, damit die Gesellschaften wehrhafter gegenüber dem Klimawandel werden.

„Mein Vermögen habe ich von meinem Mann geerbt, dem es nicht darum ging, Reichtum anzuhäufen. Ich tue dies zu Ehren seines Lebenswerks und habe mein Leben dem Ziel gewidmet, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um dieses Vermögen sinnvoll zu verteilen und Menschen und Gemeinschaften nachhaltig zu helfen.“

Laurene Powell Jobs ist mehr als nur die Witwe des verstorbenen Apple-Gründers. Sie wird zu einer der wichtigsten Unterstützerinnen für wohltätige Zwecke auf der Welt. Auch ein polnischer YouTuber hat das erreicht: Streamer will in einer Woche 117.000 € für krebskranke Kinder sammeln – Am Ende hat er 60 Mio. € und einen Weltrekord