PS5: „Der beste postapokalyptische Shooter des Jahrzehnts“ – Für 9 € bekommt ihr eine Survival-Trilogie

Im Store der PS5 und PS4 läuft momentan ein guter Sale. Viele große und kleine Spiele bekommt ihr aktuell vergünstigt. Ein ganz besonderes Angebot ist das Metro Saga Bundle. Eine Sammlung der Metro-Trilogie. Warum sich die Survival-Shooter lohnen, erfahrt ihr hier.

Was ist das Metro Saga Bundle? Das Bundle enthält die 3 Teile der Metro-Reihe. Das schließt folgenden Spiele mit ein:

Metro 2033 Redux

Metro Last Light Redux

Metro Exodus

Die 3 Spiele erzählen die Geschichte von Artyom, der in einem durch eine Katastrophe zerstörtem Russland lebt. Alle verbliebenen Menschen leben dabei in einem großen U-Bahn-Komplex und versuchen zu überleben. An der verseuchten Oberfläche ist Leben kaum möglich, denn diese ist nicht nur giftig, sondern auch von Mutanten bewohnt.

Einen Gameplay-Trailer zu Metro-Exodus seht ihr hier:

Der beste Story-Shooter dieser Generation

Was macht die Metro-Reihe so besonders? Die 2 großen Highlight der Reihe sind die Story und die Atmosphäre. In der beengten Umgebung der Moskauer-U-Bahn unterwegs zu sein, sorgt für eine dichte Stimmung. Die vielen Figuren, die versuchen, auf irgendeine Art ihr Leben weiterzuleben, verstärken dieses Gefühl.

Aber auch die Oberfläche ist nicht die rettende Umgebung, sondern eine noch größere Gefahr, als unten zu bleiben. Während die ersten beiden Teile hauptsächlich im Untergrund spiele, versucht Metro Exodus herauszubrechen und eine Open-World zu bieten.

Das Gameplay orientiert sich an Survival-Horror-Spielen. Waffen sind keine Hightech-Produkte, und mit der Munition muss man haushalten. Diese ist in den Metro-Spielen nicht nur zum Schießen da, sondern auch zum Handeln als Währung.

Alle 3 Spiele haben gute Wertungen bekommen und stehen bei Metacritic zwischen 76 und 83 Punkten. Die User-Wertungen für Metro Exodus sind abseits von Beschwerden über eine Epic-Exklusivität am PC auch positiv:

pleguard: Exodus ist bei weitem der umfangreichste und der am besten durchdachteste Teil der Metro-Serie

Jazzfusion11: Was ein fantastisches Game!! Ich genieße jede Minute damit. Eine solide 10/10.

sylvanguria: Großartiges Spiel und großartiges Franchise

Wie viel kostet das Metro Saga Bundle? Bis zum 20.07.2023 erhaltet ihr das Bundle für 8,99 € für PS4 und PS5 im PSN-Store.

Neben den Redux-Versionen der ersten beiden Teile erhaltet ihr die Gold-Edition von Metro Exodus dazu. Diese enthält neben dem Hauptspiel noch 2 Story-DLCs, in welchen ihr 2 neue Figuren spielt.

Wenn ihr Lust auf eine dichte Atmosphäre und eine spannende Story habt, mit Survival-Horror und Shooter-Elementen, dann macht ihr bei der Trilogie für 9 € nichts falsch.

