PS5 kaufen: Können wir morgen bei Amazon eine PS5 kaufen?

Viele User wollen immer noch eine PS5 kaufen. Mittlerweile gab wieder Verkäufe (Drops), doch Amazon fehlte bislang. MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst, falls ihr eine PS5 bei Amazon kaufen wollt.

Wo konnte man eine PS5 kaufen? Einige versuchen aktuell verzweifelt, eine PS5 zu kaufen. Entweder wollen sie die Konsole für sich selbst kaufen oder wollen sie als Weihnachtsgeschenk kaufen. Doch auch zum aktuellen Zeitpunkt ist die Konsole kaum verfügbar. Dabei gab es in den letzten Wochen mehrere größere Angebote, sogenannte Drops:

Doch weiterhin suchen etliche User nach einer Konsole und alle Augen richten sich derzeit auf Großhändler Amazon. Denn hier gab es seit Wochen keine einzige Konsole mehr. Doch es gibt Gründe, dass es hier bald Konsolen geben könnte.

Amazon hat seit über 50 Tagen keine PS5 mehr verkauft

Wie ist die Lage? Die aktuelle Situation ist unübersichtlich. Denn während Amazon die letzten Tage sowohl in UK als auch in Frankreich Konsolen verkauft hat, bleibt es auf der deutschen Amazon-Seite leer. Amazon hat in Deutschland die letzten PS5-Konsolen am 27.10 verkauft – das ist jetzt immerhin fast 2 Monate her.

Woran erkenne ich, dass Amazon bald droppen könnte? Es gibt vor allem ein Indiz, das dafür spricht, dass Amazon bald droppt. Und das ist ein kleiner Prime-Hinweis, der auf der Seite der PS5 bei Amazon auftaucht. Dieser Hinweis kann auch nachts auftauchen. Der Drop findet dann oft am nächsten Tag statt.

Dieser Hinweis gilt übrigens sowohl für die PS5 mit Laufwerk als auch für die PS5 Digital Edition. Außerdem gibt es auf Amazon etliche Bundles, die ebenfalls verfügbar sein könnten.

Wieso sollte es morgen PS5-Konsolen bei Amazon geben? PS5-Jäger wissen bereits, dass Amazon bestimmte Tage und Uhrzeiten hat, wann es Konsolen gibt:

Bisher konntet ihr PS5-Konsolen entweder am Mittwoch oder am Freitag kaufen. Da am Freitag bereits Heiligabend ist, ist der Mittwoch am wahrscheinlichsten.

Amazon droppt normalerweise zwischen 8:30 und 11:30. Am Nachmittag gab es bisher keine Angebote auf Amazon.

Solltet ihr also eine PS5-Konsole auf Amazon kaufen wollen, dann solltet ihr auf die Aktionsseite der PS5 auf Amazon achten. Sobald dort der Prime-Hinweis auftaucht, könnt ihr euch sicher sein, dass Amazon sehr bald droppen wird.

Was muss ich beachten? Prime-Kunden bekommen beim PS5-Verkauf auf Amazon Vorrang. Das bedeutet, dass ihr eine Prime-Mitgliedschaft benötigt, wenn ihr eine PS5 auf Amazon kaufen könnt. Entweder seid ihr bereits Prime-Kunde oder schließt das kostenlose Probeabo für 30 Tage ab.

Ab 2022 könnt ihr übrigens bunte Seitenplatten für die PS5 kaufen

Wer mit dem weißen Design der PS5 übrigens nichts anzufangen weiß, dem können wir auch eine positive Nachricht mitteilen. Denn Sony hatte jetzt erklärt, dass ihr ab Januar 2022 auch bunte Seitenplatten für eure PS5 kaufen könnt.

Einen offiziellen Zeitpunkt gibt es noch nicht, ihr sollt die Sideplates aber bei etlichen teilnehmenden Händlern kaufen können. Der Preis liegt laut Quellen bei rund 55 US-Dollar und dürfte dann bei etwa 50 Euro liegen. Damit liegen die Kosten für eine bunte Sideplate etwa beim Preis eines DualSense-Controllers.

