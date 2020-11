Ist die PS5 euch zu groß? Ihr habt deutlich entschieden

Nach den Unboxing-Videos der PS5 haben wir euch gefragt, wie euch die Größe der PlayStation 5 gefällt. Über 3.000 Leute haben auf MeinMMO an der Umfrage teilgenommen. Das sind die Ergebnisse.

Was ist mit der Größe der PS5 los? Letzte Woche, am 27. Oktober 2020, zeigten erste Tester im Unboxing die PS5. Vor laufenden Kameras zeichneten sie auf, wie sie das Paket der Konsole öffneten und die einzelnen Teile herausholten und in Betrieb nahmen.

Viele Augen blieben dabei vor allem bei Vergleichsbildern der PlayStation 5 zusammen mit der Xbox und anderen Konsolen hängen.

Auf Bildern wie dem von TheVerge sieht man: Im Vergleich zu anderen Konsolen der Next-Gen ist die PS5 schon recht groß.

Wir haben euch gefragt, was ihr von der Größe haltet

Das war unsere Umfrage: Weil sich so viele Kommentare um die Größe von Sonys PlayStation 5 drehten, starteten wir eine Umfrage auf MeinMMO.

Wir wollten dabei von euch wissen: „Wie gefällt euch die Größe der PS5?“. Nach aktuellem Stand (3. November 2020, 15:00 Uhr), nahmen an der Umfrage 3.179 Leute teil. Jeder hatte nur eine Stimme zu vergeben.

Viele von euch waren bereit, ihre Meinung abzugeben. Und ein großer Teil ist mit der Größe so gar nicht einverstanden. Die Stimmverteilung sieht nach aktuellem Stand so aus:

Wie gefällt euch die Größe der PS5?

Gar nicht: 1.046 Stimmen – Entspricht etwa 34 %

Nicht so gut: 617 Stimmen – Entspricht etwa 20 %

Okay: 375 Stimmen – Entspricht etwa 11 %

Gut: 243 Stimmen – Entspricht etwa 7 %

Sehr gut: 534 Stimmen – Entspricht etwa 17 %

Mir ist die Größe der PS5 ganz egal: 364 Stimmen – Entspricht etwa 11 %

Schaut ihr euch lieber Bilder an? Ein Screenshot der Verteilungen der Umfrage-Abstimmungen

Fasst man „Gar nicht“ und „Nicht so gut“ zusammen, findet mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer das Design der PS5 eher schlecht als gut.

„Lieber größer und dafür ohne Hitzeprobleme …“

Das schreiben MeinMMO-Nutzer: Zusätzlich zum Voting habt ihr bei uns auf MeinMMO auch fleißig in die Kommentare geschrieben, was euch an der Größe der PS5 stört oder gefällt.

tuShai schreibt: „Zu groß, die Chat-Änderungen sind alles andere als optimal. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir überhaupt eine PS5 holen soll“

Tony Gradius schreibt: „Das Ding ist doch nicht groß … Papis erster Sony Betamax Videorekorder, DER war groß. Passt locker in mein Lowboard in Weißlack. Wird neben der Funktion auch ein hervorragendes Dekorationselement sein, die Konsole.“

BavEagle findet, dass die PS5 richtig groß ist: „Soll mir aber recht sein, solange dann die Be- und Entlüftung endlich mal passt und sie am Ende kein Airport-Tower für Düsenjets ist „

DerAdler schreibt: „Die Xbox Series S sieht aus wie ein Lautsprecher, die X wie irgendein schwarzer Holzklotz oder Briefkasten und die PS5 als wenn sie verbogen wurde. Aber lieber größer mit vernünftiger Belüftung, anstatt wie beim letzten Mal Hitzeprobleme. Da nehme ich dann auch die Größe im Kauf.“

Obwohl viele die Größe nicht mögen, verstehen sie, dass es hitzebedingt zu so einem Design kommen kann. Trotz der Abneigung nimmt man dann ein größeres Gerät in Kauf, dass dafür hoffentlich ohne Hitzeprobleme die Lieblingsgames abspielt.

Wer die Größe der PS5 noch okay findet, dafür aber die Seitenplatten für eine andere Farbe austauschen wollte, der muss sich einen anderen Plan zurechtlegen:

